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الحكومة توافق على الخطابات مع منظمة الأمم المتحدة لاستحداث منصب المنسق المقيم للأمم المتحدة

الأربعاء، 17 يوليه 2019 12:08 م
الحكومة توافق على الخطابات مع منظمة الأمم المتحدة لاستحداث منصب المنسق المقيم للأمم المتحدة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة بشأن وضعية المنسق المقيم ومكتبه فى مصر.

 

وقد تضمنت تلك الخطابات استحداث منصب المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر وتحديد وضعيته، بحيث يتولى المنسق ومكتبه الإشراف على كافة مكاتب الأمم المتحدة العاملة فى دولة الاعتماد باعتباره أعلى ممثل للأمم المتحدة بها، وكذا تنسيق الأنشطة التنموية التى تنفذها أجهزة الأمم المتحدة فى مصر والتى ستنفذ وفقاً للأولويات التى تحددها الحكومة المصرية.

 

 

 

 


منظمة الامم المتحدة

مجلس الوزراء

مصر

اخبار مصر

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