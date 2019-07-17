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التهاب اللثة قد يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالسرطان.. اعرف العلاقة

الأربعاء، 17 يوليه 2019 10:00 م
التهاب اللثة قد يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالسرطان.. اعرف العلاقة امراض اللثة وكيف ترتبط بانواع من السرطانات
كتبت إيناس البنا

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تشكل عدد من المشكلات الصحية تهديدا صريحا على صحتك للإصابة بالسرطان منها أمراض اللثة.

وفقا لمنظمة " perio.org " فإن أمراض اللثة تأتى فى أشكال عديدة مثل التهاب اللثة الذى يعد مقدمة لمرض اللثة، وسوف يتسبب فى احمرار وتورم ونزيف اللثة بسهولة، ويمكنك التحكم فى المشكلات المتعلقة بنظافة الفم الذكية ورؤية طبيب الأسنان بانتظام.

فى الدراسة، فحص الباحثون سجلات لحوالى 66000 من النساء بعد انقطاع الطمث تتراوح أعمارهن من 54 إلى 86، وتمت متابعة هؤلاء النساء لمدة 8 سنوات، وأبلغن عن أى تشخيص لمرض اللثة.

عندما تابع الباحثون، وجدوا 7100 من النساء مصابات بالسرطان، وكانت النساء اللائى لديهن تاريخ من أمراض اللثة أكثر عرضة بثلاثة أضعاف للإصابة بسرطان المريء، وكانوا أيضا عرضة مرتين لسرطان المرارة مقارنة مع النساء مع عدم وجود تاريخ من قضايا اللثة، وبشكل عام، قفز خطر الإصابة بسرطان الثدى بنسبة 13 %، أورام الجلد بنسبة 23 %، وسرطان الرئة بنسبة 31 %.

امراض اللثة
امراض اللثة

التدخين وشرب الكحول يزيدان من خطر الإصابة بأمراض اللثة والسرطان على حد سواء، لذلك فصل الباحثون عن خطر غير المدخنين، ولكن لا يزال غير المدخنين الذين يعانون من أمراض اللثة أكثر عرضة بنسبة 12 % للإصابة بسرطان بشكل عام.

الباحثون ليسوا متأكدين من سبب ارتباط أمراض اللثة والسرطان، ومع ذلك، يمكن أن تتطور التهابات اللثة إلى أمراض اللثة، مما يعنى أن الالتهاب حول السن يمكن أن يخلق جيوبًا حول الأسنان التى تعتبر مغناطيسًا للطعام والبكتيريا، وبمرور الوقت، يمكن أن يؤدى الالتهاب والبكتيريا إلى فقدان الأسنان.

يقول مؤلفو الدراسة إن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لمعرفة ما إذا كانت هناك روابط وأنماط للسرطانات التى قد تكون مرتبطة بأمراض اللثة.


التهاب اللثة

امراض اللثة

السرطان

بكتيريا

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