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"التعليم" تواصل استقبال تظلمات طلاب الثانوية العامة على نتيجة الامتحانات

الأربعاء، 17 يوليه 2019 10:46 ص
"التعليم" تواصل استقبال تظلمات طلاب الثانوية العامة على نتيجة الامتحانات طلاب الثاتوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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تواصل لجان النظام والمراقبة استقبال تظلمات طلاب الثانوية العامة، على نتيجة امتحان الدور الأول لليوم الثانى على التوالى بعد أن فتحت أمس باب التظلمات. 
 
وتستقبل قرابة 26 مقرا للتظلمات طلبات أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة، بعد سداد المبلغ المخصص لكل مادة على التظلم وهو 100 جنيه.
 
وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن هناك تعليمات لتسهيل طلبات التظلم للطلاب، موضحة أن الطالب من حقه أن يقدم تظلم فى جميع المواد أو مادة واحدة اى ان التظلم غير مرتبط بعدد مواد بعينها. 
 
وأوضحت المصادر أنه لا توجد أى محسوبية أو واسطة فيما يتعلق بدرجات الزيادة التى قد يحصل عليها الطالب فى مادة أو أكثر .
 
الجدير بالذكر أن تظلمات الثانوية العامة مستمرة لمدة 30 يوما. 
 
 

 


التربية والتعليم

تظلمات الثانوية العامة 2019

مقار تظلمات الثانوية العامة

تظلمات الثانوية العامة

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