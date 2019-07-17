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التعليم تطالب الإدارات التعليمية قبول تظلمات أولى ثانوى قبل غلق باب التقدم

الأربعاء، 17 يوليه 2019 12:48 م
التعليم تطالب الإدارات التعليمية قبول تظلمات أولى ثانوى قبل غلق باب التقدم طلاب اولى ثانوى
كتب محمود طه حسين

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طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من الإدارات التعليمية استقبال تظلمات طلاب أولى ثانوى على النتيجة، مؤكدة أن الإدارة التعليمية هى المنوط بها قبول تظلم الطلاب على نتيجة امتحان مايو الإلكترونى.

وقال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام، لـ" اليوم السابع"، إن الإدارة التعليمية هى المكلفة بقبول تظلم الطلاب وليست المدرسة، موضحا أن امتحان الفرصة الثانية سوف يبدأ الأسبوع المقبل وتم إتاحة التظلم للطلاب مرة أخرى حرصا على مصلحتهم واستجابة لأولياء الأمور.

وكان بعض أولياء الأمور اشتكوا من عدم استقبال بعض الإدارات التعليمية تظلمات طلاب أولى ثانوى على النتيجة ووجهتم إلى المدرسة لكتابة تظلم رغم أن الوزارة فتحت باب قبول التظلمات إلكترونيا فى الإدارات.

 

 

 


التربية والتعليم

التظلمات الالكترونية

نتيجة اولى ثانوى

التظلم على نتيجة اولى ثانوى

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