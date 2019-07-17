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التعليم العالى: تخفيض الحد الأدنى لقبول طلاب شمال سيناء مراعاة لظروفهم

الأربعاء، 17 يوليه 2019 02:41 م
التعليم العالى: تخفيض الحد الأدنى لقبول طلاب شمال سيناء مراعاة لظروفهم وزارة التعليم العالى - أرشيفية
كتب وائل ربيعى

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أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، موافقة مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، على تخفيض الحد الأدنى المعلن للقبول بالجامعات والمعاهد العليا المصرية بواقع 2% للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسي 2019/2020 بمحافظة شمال سيناء، مراعاة للظروف الاستثنائية التى تمر بها المنطقة، وتحقيقًا للعدالة التعليمية.

كان مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى من التنسيق اعتباراً من يوم الأحد الموافقة 21 يوليو الجارى وحتى يوم الخميس الموافق 25 يوليو، إذ أنه من المقرر أن يتقدم الطلاب الحاصلين على 398 درجة فأكثر أى بنسبة 97.07% فأكثر بالشعبة العلمية بإجمالى عدد طلاب 30152، أما الشعبة الهندسية فيتقدم لها الطلاب الحاصلين على 389.5 درجة فأكثر أى بنسبة 95% فأكثر بإجمالى عدد طلاب 14690طالب وطالبة.

ويتقدم للشعبة الأدبية خلال المرحلة الأولى من التنسيق الطلاب الحاصلين على 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80% فأكثر بإجمالى عدد طلاب 98471إذ أنه من المقرر أن يتقدم لمرحلة التنسيق الأولى بتنسيق 2019 عدد طلاب 143313طالب وطالبة،مقابل 126807 طالب وطالبة بتنسيق المرحلة الأولى للعام الماضى 2018، وبذلك يكون هناك زيادة فى عدد طلاب المرحلة الأولى لهذا العام بواقع 16596 طالب وطالبة مما يؤكد المؤشرات الخاصة بارتفاع الحدود الدنيا للكليات خاصة كليات المجموعة العلمية بشكل كبير.

 

 


الرقم السرى

شهادة الثانوية العامة

موقع التنسيق

المرحلة الاولى للتنسيق

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