التأمين الصحى تصرف مكافأة 750 جنيها للعاملين بمناسبة عيد الأضحى

كتب وليد عبد السلام

وافقت الهيئة العامة للتأمين الصحى على منح جميع العاملين بالهيئة وفروعها ووحداتها مكافأة بقيمة شهر من الراتب الأساسى بحد أدنى 750 جنية بمناسبة عيد الأضحى المبارك خصما من موازنة الهيئة للعام المالى 2019 / 2020 بند الحوافز وفقا لشروط منح المكافأة.

وتصرف المكافأة بقيمة شهر من الراتب الأساسى لجميع العاملين المعينين والمتعاقدين كل الوقت والمنتدبين والمعارين للعمل بالهيئة الموجودين بالخدمة فى تاريخة .

ولا تصرف المكافأة للفئات التالية : المحالون إلى المحكمة الجنائية والموقفون عن العمل والمعارون والمنتدبون للعمل خارج الهيئة والمتعاقدون بنظام الفترات أو الاستدعاءات .