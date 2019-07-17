الإمارات والسعودية تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

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بحث وزير الشؤون الخارجية الإماراتى الدكتور أنور بن محمد قرقاش مع وزير الخارجية السعودى الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها فى مختلف المجالات لما فيه مصلحة الشعبين والبلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الأربعاء أن ذلك جاء خلال استقبال وزير خارجية السعودي لوزير الشؤون الخارجية الإماراتي الذي يزور الرياض حاليًا.