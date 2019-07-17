سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 17 يوليه 2019 03:53 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

الأمم المتحدة: 672 مليون شخص يعانى من السمنة مع ارتفاع معدلات الجوع عالميا

الأربعاء، 17 يوليه 2019 02:30 ص
الأمم المتحدة: 672 مليون شخص يعانى من السمنة مع ارتفاع معدلات الجوع عالميا ارتفاع معدلات الجوع فى العالم
كتبت أمل علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أظهر تقرير صادر عن المنظمة العالمية للأمم المتحدة، أن أكثر من 820 مليون شخص يعانون من سوء التغذية في عام 2018 ، محذرة من ازدياد الجوع في العالم، للعام الثالث على التوالى، حيث يفقد أكثر من 820 مليون شخص قدرتهم فى الحصول على الطعام ،بينما تزداد السمنة أيضًا "لأنه من الصعب الحصول على طعام صحي".

بدأ سوء التغذية العالمي في الارتفاع في عام 2015 ؛ تأثر 811 مليون في عام 2017 ، تضم آسيا وأفريقيا 9 من كل 10 أطفال يعانون من سوء التغذية في العالم ، تضم القارتان أيضًا، حوالي ثلاثة أرباع الشباب الذين يعانون من زيادة الوزن

كشف مسؤلى الأمم المتحدة، أن الجوع في العالم ارتفع للعام الثالث على التوالي.

بدأت المشكلة تتصاعد في عام 2015، قبل التأثير على 811 مليون شخص في جميع أنحاء العالم بعد عامين.

يلقي الخبراء باللوم على تغير المناخ في حدوث "تحول" في كيفية إنتاج الغذاء، مما أدى إلى "تحديات تغذية جديدة،كما حذروا من أن هدف "القضاء على الجوع بحلول عام 2030 لن يتحقق بهذا المعدل.

في الوقت نفسه، يشير تقرير الأمم المتحدة أيضًا إلى أن السمنة آخذة في الازدياد في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي يعيقه نقص الإمدادات الغذائية الصحية.

بينما تضم آسيا وإفريقيا ت9 من كل 10 أطفال يعانون من سوء التغذية في العالم، فإنهم يضمون أيضًا ما يقرب من ثلاثة أرباع أطفالها الذين يعانون من زيادة الوزن.

أعد التقرير كل من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) ،والصندوق الدولي للتنمية الزراعية واليونيسيف، وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية.

يقال إن التغير المناخي والصراع قد تسببا في ارتفاع سوء التغذية العالمي منذ 4سنوات، كما يشير التقرير ،هذا هو الأسوأ في أفريقيا، حيث يصارع ما يصل إلى 20 % من السكان الجوع.

تعاني آسيا أيضًا من مشكلة واسعة النطاق من سوء التغذية، حيث يعاني حوالي 12 %من الجياع.

في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ، يعاني أقل من 7 % من السكان من سوء التغذية.

عندما يتم الجمع بين العدد الذي يتأثر بسوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي ، يتأثر أكثر من ملياري شخص. ثمانية في المائة من هؤلاء موجودون في أمريكا الشمالية وأوروبا.

يلقي مؤلفو التقرير باللوم على تغير المناخ في التأثير على الزراعة، مما أدى إلى انخفاض عدد الأشخاص الذين يتولون هذه المهنة.

وكتبوا "لقد أدى هذا إلى تحولات كبيرة في الطريقة التي يتم بها إنتاج الغذاء وتوزيعه واستهلاكه في جميع أنحاء العالم، وإلى تحديات جديدة في مجال الأمن الغذائي والتغذية والصحة".

التكنولوجيا أيضًا "تتطور بوتيرة مذهلة" ، مما تسبب في أن الاقتصاد العالمي أصبح "مترابطًا" بشكل متزايد ،وكتب المؤلفون أنه "على الرغم من ذلك، لم تشهد العديد من الدول نمواً مستداماً كجزء من هذا الاقتصاد الجديد".

ويشير التقرير أيضًا إلى أن السمنة، التي يشير إليها كشكل من أشكال سوء التغذية، آخذة في الارتفاع أيضًا.

ذكرت صحيفة الجارديان أن 338 مليون طفل ومراهق يعانون من زيادة الوزن في جميع أنحاء العالم، بينما يعاني 672 مليون شخص من السمنة ،وربما من المستغرب أن يعيش العديد من هؤلاء الأشخاص في إفريقيا وآسيا.


الجوع

ارتفاع معدلات الجوع فى العالم

الجوع فى اسيا وافريقيا

التخلص من الجوع

السمنة

زيادة الوزن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

لتفادي السمنة اعرف الطرق السحرية للتغلب على الجوع ليلا ... الدكتورة دعاء سهيل توضح

الإثنين، 15 يوليه 2019 05:00 م

لو عايز شهيتك تتقفل.. فيتامينات ابعد عنها هتزود جوعك

الأحد، 14 يوليه 2019 11:00 م

لمتبعى الحميات الغذائية.. أطعمة تقلل شعورك بالجوع

الجمعة، 12 يوليه 2019 05:00 م

الأمم المتحدة: تغير المناخ يقف أمام العمل على إنهاء الفقر والجوع

الأربعاء، 10 يوليه 2019 07:00 م

11 نوعا من الأطعمة الصحية تسيطر على آلام الجوع وتخفض وزنك.. تعرف عليها

الأحد، 07 يوليه 2019 09:59 م

برنامج الغذاء العالمى: الكونغو ثانى أكبر دول العالم معاناة من أزمة الجوع بعد اليمن

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 04:59 م

أسباب الصداع كثيرة ولكن أبرزها الجوع

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 04:00 ص

9 سنوات على رحيل "صياد اليمام".. محمد عفيفى مطر شاعر الجوع والقمر

الجمعة، 28 يونيو 2019 03:00 م

بشرى لمرضى السمنة.. علماء يكتشفون "لوحة مفاتيح" الجوع فى المخ

الجمعة، 28 يونيو 2019 12:00 م

مكسل يصطاد وبيطلب الأكل بأدب.. أسد بحر جائع يتجول فى سوق سمك

الخميس، 20 يونيو 2019 08:30 م

واشنطن بوست: المرض والجوع يزيد معاناة أطفال داعش

الأربعاء، 19 يونيو 2019 03:37 م

السجل الإجرامى للأسرة الحاكمة فى قطر.. "المياسة" شقيقة الأمير متهمة بالاتجار بالبشر والآثار بأمريكا.. أخوه محمد متورط فى اختراق الحسابات الشخصية لسياسيين أمريكيين.. و"جوعان" تهرب من ديون بالملايين فى انجلترا

الخميس، 13 يونيو 2019 12:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نيويورك ترفع السن القانونى لشراء السجائر إلى 21 عامًا

نيويورك ترفع السن القانونى لشراء السجائر إلى 21 عامًا

حتى لا ننسى.. العقيد أحمد العشماوى أبطل 86 عبوة واستشهد صائمًا

حتى لا ننسى.. العقيد أحمد العشماوى أبطل 86 عبوة واستشهد صائمًا

مرتضى منصور لقناة المحور: "رياض محرز هو فخر العرب.. وعلينا تشجيع الجزائر"

مرتضى منصور لقناة المحور: "رياض محرز هو فخر العرب.. وعلينا تشجيع الجزائر"

مرتضى منصور: تعاقدنا مع لاعب قنبلة حاول الأهلى ضمه خلال الفترة الماضية

مرتضى منصور: تعاقدنا مع لاعب قنبلة حاول الأهلى ضمه خلال الفترة الماضية

لطلاب الثانوية.. تعرف على موعد المرحلة الثانية للتنسيق 2019

لطلاب الثانوية.. تعرف على موعد المرحلة الثانية للتنسيق 2019

التأمين الصحى الشامل: إعلان معايير إعفاء غير القادرين من اشتراكات المنظومة قريبا

التأمين الصحى الشامل: إعلان معايير إعفاء غير القادرين من اشتراكات المنظومة قريبا

تشريعات البرلمان الاقتصادية فى دور الانعقاد الرابع.. أبرز 13 قانونا

تشريعات البرلمان الاقتصادية فى دور الانعقاد الرابع.. أبرز 13 قانونا

صور.. مصرع 78 شخصا وفقد 32 بسبب فيضانات وانهيارات أرضية فى نيبال

صور.. مصرع 78 شخصا وفقد 32 بسبب فيضانات وانهيارات أرضية فى نيبال

كلمة السر 7.. نيجيريا تتسلح برقم رائع قبل مواجهة تونس فى أمم إفريقيا

كلمة السر 7.. نيجيريا تتسلح برقم رائع قبل مواجهة تونس فى أمم إفريقيا

المصلون يؤدون صلاة الخسوف بالمسجد الحرام

المصلون يؤدون صلاة الخسوف بالمسجد الحرام

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الثانية عشرة.. بريطانيا ترسل سفينة حربية ثالثة إلى الخليج.. الشرطة الإسرائيلية تعتقل 7 إثيوبين حاولوا اقتحام مبنى الكنيست.. و"لاجارد" تستقيل من صندوق النقد

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الثانية عشرة.. بريطانيا ترسل سفينة حربية ثالثة إلى الخليج.. الشرطة الإسرائيلية تعتقل 7 إثيوبين حاولوا اقتحام مبنى الكنيست.. و"لاجارد" تستقيل من صندوق النقد

سوبر كورة يخترق جلسة لم شمل لاعبى الزمالك.. تعرف على التفاصيل

سوبر كورة يخترق جلسة لم شمل لاعبى الزمالك.. تعرف على التفاصيل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة