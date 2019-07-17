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اكتشف أهمية الرمال السوداء ومصنعى استخلاص 41 عنصراً مشعاً بكفر الشيخ × 17معلومة

الأربعاء، 17 يوليه 2019 11:42 ص
اكتشف أهمية الرمال السوداء ومصنعى استخلاص 41 عنصراً مشعاً بكفر الشيخ × 17معلومة محافظ كفر الشيخ ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الرمال السوداء
فريق المحافظات

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تعددت المشاريع القومية بمحافظة كفر الشيخ منها ما تم الانتهاء منها مثل مزرعة غليون السمكية، وشركة كهرباء البرلس العملاقة، ومنها تجرى الاعمال بها أهمها مصنعي استخلاص العناصر المشعة من الرمال السوداء بالبرلس.

 

1- هناك موقعان للرمال السوداء بالبرلس الأول بشرق البرلس بملاحة منيسى التابعة لقرية الشهابية على مساحة 80 فداناً، والثاني بشمال الطريق الدولى غرب محطة توليد الكهرباء العملاقة بالبرلس على مساحة 35 فداناً.

 

2- يشارك في المشروع محافظة كفر الشيخ وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة وهيئة المواد النووية وبنك الاستثمار القوم.

 

3- المصنعان الأول بخبرة مصرية استرالية بشرق البرلس، والثاني بخبرة صينية بشمال البرلس.

 

4-  الاستثمارات لمصنع الرمال بشمال البرلس  قدرها 24 مليون دولار.

 

5-  سيتم استخراج 41 عنصر معدنى من الرمال السوداء، تدخل في 41 زراعة منها صناعة هياكل الطائرات.

 

6- تم إقامة موقع المصنع الأول والانتهاء من سور المصنع وجار الأعمال بقية الإنشاءات

 

7-  شركة الرمال السوداء المصرية تجدد وتفرش وتجهز 20 منزلاً للآسر الأكثر احتياجاً بقرية الشهابية بالبرلس بتكلفة مبدئية تتجاوز 8 ملايين جنيه كمرحلة أولى

 

8-  يتم تدريب الكوادر المصرية العاملة فى هذا المجال، باستخدام أحدث التكنولوجيا العالمية لتعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية المتاحة والقيمة المضافة من المعادن المستخلصة من الرمال السوداء، بما يسهم فى تنوع وتطوير الاقتصاد المصرى من خلال الصناعات التعدينية والمعاونة فى تفعيل دراسات الجدوى الاقتصادية التى أعدت لاستغلال المعادن الاقتصادية الموجودة بالرمال السوداء، وتغطية احتياجات السوق المحلى للمعادن واستغلال تزايد الطلب العالمى عليها بتصدير فائض الإنتاج إلى السوق العالمى.

 

9- الانتاج الفعلى للعناصر المستخرجة من الرمال السوداء بنهاية عام 2020 .

 

10-  تم الانتهاء من البنية التحتية للمصنع الأول بملاحة منيسي بالشهابية وتم توصيل الكهرباء

 

11- تم توصيل الغاز الطبيعي لموقع المصنعين.

 

12- مصر واحدة من أهم الدول التى تتوافر بها الرمال السوداء، وكشف أخر مسح جوى قامت به هيئة المواد النووية المصرية عن امتلاك مصر لما يقرب من 11 موقعًا على السواحل الشمالية تنتشر بها الرمال السوداء بتركيزات مرتفعة، بدءًا من رشيد حتى العريش بطول ساحل 400 كيلو متر

 

13-  تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أكدت أن الرمال السوداء  تضم  أهم المصادر الأساسية لكثير من المعادن ذات الأهمية الاقتصادية مثل المونازيت واليورانيوم المشع والزريكون ومعادن أخرى كثيرة تدخل فى صناعات كثيرة ومهمة مثل صناعة الصواريخ والطائرات وهياكل السيارات والسيراميك والبويات ومواد الإشعاع النووى، بالإضافة إلى المواد الخام التى تستخدم فى الصناعات الحديثة.

 

14-   تم إتاحة 100 فرصة عمل من حملة المؤهلات العليا والفوق متوسطة والمتوسطة والعمال الحرفيين، للعمل بمشروع الشركة بمحافظة كفر الشيخ، بمنطقة بر بحري، و100 فرصة عمل أخرى بشركة الرمال السوداء بمنطقة ملاحة منيسي كان قد تم الإعلان عنها أيضًا. 

 

15- تم التعاقد مع 10مهندسي كراكات عائمة وفني تشغيل كراكات عائمة"فني تكريك" وفق شروط خاصة للوظيفتين،حددها ة الشركة المصرية الصينية للرمال السوداء  للمصنع الثاني .

 

16-المصنعان يوفران عند تشغيلهما أكثر من 9 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة .

 

17-  يترأس الشركة اللواء أركان حرب عز الدين صالح، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للرمال السوداء والعضو المنتدب، والعميد طارق راغب، المدير العام الإدارى لشركة المصرية للرمال السوداء بالبرلس.

 

 

 

 


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