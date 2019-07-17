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استطلاع: ارتفاع نسبة تأييد ترامب بين الجمهوريين بعد تغريدته العنصرية

الأربعاء، 17 يوليه 2019 06:45 م
استطلاع: ارتفاع نسبة تأييد ترامب بين الجمهوريين بعد تغريدته العنصرية نائبات الكونجرس اللواتى استهدفهن ترامب
كتبت رباب فتحى

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أظهر استطلاع للرأى أن تأييد دونالد ترامب بين الجمهوريين ارتفع بعد تغريدته "العنصرية" التي تهاجم عضوات الكونجرس الديمقراطيات أصحاب البشرة الملونة. 
 
وأظهر الاستطلاع الذي أجري يومي الاثنين والثلاثاء في الهجوم المتعصب لترامب، أن معدل شعبيته الصافي بين صفوف حزب الجمهوريين ارتفع بنسبة 5 في المائة ليصل إلى 72 في المائة، مقارنة مع نتيجة استطلاع مشابه الأسبوع الماضي.
 
ولكن فقد الرئيس الدعم بين صفوف الديمقراطيين والمستقلين فى الاستطلاع، منذ دعوته للنائبات الأربع بـ "العودة" إلى البلدان "التي أتوا منها".
 
ومن بين المستقلين، قال حوالي ثلاثة من أصل 10 أنهم يوافقون على ترامب، بانخفاض عن أربعة من أصل 10 قبل أسبوع. كما تراجعت شعبيته بمقدار 2 نقطة بين الديمقراطيين في الاستطلاع.
 
 

ترامب

الجمهوريين

تغريدة ترامب

عنصرية ترامب

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