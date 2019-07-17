اجتماع مجلس جامعة بنها بحضور محافظ القليوبية

القليوبيه - فريق المحافظات

عقد مجلس جامعة بنها اجتماعه ، برئاسة الدكتور جمال السعيد، رئيس الجامعة، بحضور الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية ، والدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وأكد الدكتور السعيد، على الدور المجتمعى لجامعة بنها باعتبارها بيت الخبرة الداعم للمحافظة موجهًا الشكر للدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية، على إتاحة الفرصة على دعمه لأنشطة الجامعة وتواجدها لخدمة المجتمع بصورة حقيقية.

وأضاف السعيد إن وجود قطاعات الجامعة فى قرية كفر فرسيس بمركز بنها هو أصدق دليل على أرض الواقع وتدعيم لرسالة جامعة بنها المجتمعية، مشيراً إلى أن الجامعة حريصة على استمرار الفعاليات المجتمعية طوال العام لخدمة أهالى القليوبية.

من جانبه أشاد محافظ القليوبية بالدور التعليمى والمجتمعى لجامعة بنها وما تقدمه من خدمات مجتمعية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأكد المحافظ أن الجامعة ستظل شريك أساسى وداعم رئيسى لإحداث التنمية المستدامة فى كافة المجالات للمساهمة فى تقدم ورقى المجتمع.

من ناحية أخرى استمع مجلس الجامعة إلى التقرير الذى عرضته الدكتورة إيمان البيطار المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة عن إنجازات وأنشطة الجامعة خلال الأسبوعين الماضيين فى تطوير قرية كفر فرسيس بمركز بنها، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لدعم وتنمية القرى والنجوع والمناطق العشوائية بالمحافظة، والتى يرعاها وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

يذكر أن أعمال تطوير قرية كفر فرسيس تشمل تحسين مستوى الخدمات العامة وتحسين مستوى خدمات البنية الأساسية، وذلك من خلال تنظيم قوافل صحية وبيطرية وزراعية وبرامج لمحو الأمية وتجميل القرية ورصف وتمهيد الطرق، والتدريب على المشروعات الصغيرة ، وإعداد دراسات جدوى لمشروعات مجتمعية وغيرها من المشروعات التى تخدم احتياجات اهالى القرية

كما يشارك فى الفعاليات 750 ( طالب وعضو هيئة تدريس وإدارى ) يمثلون كليات الجامعة ومراكزها ووحداتها ورعاية الشباب الى جانب المشاركة المجتمعية من مؤسسات المجتمع المختلفة.