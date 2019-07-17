سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 17 يوليه 2019 12:32 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

إيران تعيد انتخاب رجل دين محافظ متشدد على رأس مجلس صيانة الدستور

الأربعاء، 17 يوليه 2019 11:42 ص
إيران تعيد انتخاب رجل دين محافظ متشدد على رأس مجلس صيانة الدستور رجل الدين آية الله أحمد جنتى
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعيد انتخاب رجل الدين الذى ينتمى للتيار المحافظ والمتشدد آية الله أحمد جنتى أمينا لمجلس صيانة الدستور في إيران وعباس علي كدخدائى متحدثا باسم المجلس، لعام جديد.

 

وبحسب وكالة تسنيم الدولية للأنباء أجريت انتخابات الهيئة الرئاسية لمجلس صيانة الدستور في ايران صباح اليوم الأربعاء، بحضور فقهاء وحقوقيو هذا المجلس.

 

وحصل آية الله أحمد جنتى على غالبية الأصوات كرئيس لمجلس صيانة الدستور في ايران.كما جرى في انتخابات اليوم، انتخاب عباس علي كدخدايي، نائباً لرئيس مجلس صيانة الدستور ومتحدثاً بإسم المجلس لمدة عام.

وبموجب المقررات الداخلية لمجلس صيانة الدستور تجرى انتخابات الهيئة الرئاسية لهذا المجلس مرة كل عام وينتخب خلالها الهيئة الرئاسية الجديدة لمدة عام.

وجنتي هو وجه من وجوه المحافظين المتشددين المساندين لخط المرشد الأعلى علي خامنئي من أجل المحافظة علي النظام أمام تيار الإصلاحيين الداعي إلى التخفيف من هيمنة الولي الفقيه المطلقة. ويعد ايضا من أقدم الاعضاء الفقهاء في مجلس صيانة الدستور إذ عينه آية الله الخميني، زعيم الثورة الإسلامية الراحل، عضوا فيه في عام 1980.

 


آية الله أحمد جنتى

مجلس صيانة الدستور

ايران

صيانة الدستور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مجلس صيانة الدستور الايرانى يرفض قانونا لمكافحة تمويل الارهاب

الأحد، 04 نوفمبر 2018 01:33 م

صدام وشيك بين "صيانة الدستور" فى إيران والبرلمان بسبب نائبة إصلاحية

الأحد، 16 سبتمبر 2018 10:56 م

مجلس صيانة الدستور الإيرانى يرحب بإجراء لمكافحة غسل الأموال

السبت، 11 أغسطس 2018 06:03 م

إيران تعيد انتخاب متشدد فى مجلس صيانة الدستور

الأربعاء، 19 يوليه 2017 03:30 م

انتخابات إيران.. كلهم رجال المرشد.. كيف يحكم "خامنئى" المؤسسات ويرسم ملامح الرئيس الجديد.. مجلس "صيانة الدستور" أداة "الولى الفقيه" لفرز راغبى الترشح.. والخمينى أرسى مبادئ السلطة الأعلى فى إيران منذ الثورة

الأحد، 14 مايو 2017 01:45 م

أحمدى نجاد يخرج عن "طوع المرشد".. الرئيس الإيرانى السابق يقدم أوراقه لانتخابات الرئاسة.. ويؤكد: توصيات "خامنئى" لا تعد نهيا عن الترشح.. ومراقبون: مجلس "صيانة الدستور" سيرفض خوضه السباق

الأربعاء، 12 أبريل 2017 12:30 م

مجلس صيانة الدستور يرفع الحظر عن 1500 مرشح للانتخابات الإيرانية

السبت، 06 فبراير 2016 11:59 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تيسيرًا على المواطنين.. ربط مأموريات الضرائب آليًا لإتاحة السداد من أى مقر

تيسيرًا على المواطنين.. ربط مأموريات الضرائب آليًا لإتاحة السداد من أى مقر

شاهد فى دقيقة.. أرقام المغربى أشرف بن شرقى صفقة الزمالك الجديدة

شاهد فى دقيقة.. أرقام المغربى أشرف بن شرقى صفقة الزمالك الجديدة

الظهور الأول لشخصية "ميشون" فى الموسم العاشر من The Walking Dead

الظهور الأول لشخصية "ميشون" فى الموسم العاشر من The Walking Dead

مد سداد قسط الإعلان الـ 8 و9 و10 بالإسكان الاجتماعى حتى نهاية سبتمبر

مد سداد قسط الإعلان الـ 8 و9 و10 بالإسكان الاجتماعى حتى نهاية سبتمبر

الأرصاد: غداً انخفاض الحرارة 5 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: غداً انخفاض الحرارة 5 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

مستندات.. اعترافات المتهمين فى حادث قطار محطة مصر.. السائقان والمساعدان ومدير التشغيل يتعاطون حشيش وأستروكس.. مسئول الدفاتر: "بنمضى لبعض علشان ننجز".. والنيابة: الإهمال ومخالفة القانون وراء الكارثة.. الحلقة 4

مستندات.. اعترافات المتهمين فى حادث قطار محطة مصر.. السائقان والمساعدان ومدير التشغيل يتعاطون حشيش وأستروكس.. مسئول الدفاتر: "بنمضى لبعض علشان ننجز".. والنيابة: الإهمال ومخالفة القانون وراء الكارثة.. الحلقة 4

ارتفاع محفظة التمويل العقارى بالبنك الأهلى المصرى لـ7 مليارات جنيه

ارتفاع محفظة التمويل العقارى بالبنك الأهلى المصرى لـ7 مليارات جنيه

بدء التشغيل الفعلى لمركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب أول أغسطس 2019

بدء التشغيل الفعلى لمركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب أول أغسطس 2019

الاتحاد الأوروبى: مصر حققت إصلاحا اقتصاديا وتحولات كبيرة فى مجال الطاقة

الاتحاد الأوروبى: مصر حققت إصلاحا اقتصاديا وتحولات كبيرة فى مجال الطاقة

فيديو معلوماتى.. أسباب الالتهابات الجلدية خلال فترة الحج والوقاية منها

فيديو معلوماتى.. أسباب الالتهابات الجلدية خلال فترة الحج والوقاية منها

التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق بين المجلس العسكرى بالسودان وإعلان الحرية

التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق بين المجلس العسكرى بالسودان وإعلان الحرية

شارع فى ويلز يحصل على لقب أكثر الشوارع انحدارا بالعالم

شارع فى ويلز يحصل على لقب أكثر الشوارع انحدارا بالعالم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة