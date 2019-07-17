إيران تعيد انتخاب رجل دين محافظ متشدد على رأس مجلس صيانة الدستور

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أعيد انتخاب رجل الدين الذى ينتمى للتيار المحافظ والمتشدد آية الله أحمد جنتى أمينا لمجلس صيانة الدستور في إيران وعباس علي كدخدائى متحدثا باسم المجلس، لعام جديد.

وبحسب وكالة تسنيم الدولية للأنباء أجريت انتخابات الهيئة الرئاسية لمجلس صيانة الدستور في ايران صباح اليوم الأربعاء، بحضور فقهاء وحقوقيو هذا المجلس.

وحصل آية الله أحمد جنتى على غالبية الأصوات كرئيس لمجلس صيانة الدستور في ايران.كما جرى في انتخابات اليوم، انتخاب عباس علي كدخدايي، نائباً لرئيس مجلس صيانة الدستور ومتحدثاً بإسم المجلس لمدة عام.

وبموجب المقررات الداخلية لمجلس صيانة الدستور تجرى انتخابات الهيئة الرئاسية لهذا المجلس مرة كل عام وينتخب خلالها الهيئة الرئاسية الجديدة لمدة عام.

وجنتي هو وجه من وجوه المحافظين المتشددين المساندين لخط المرشد الأعلى علي خامنئي من أجل المحافظة علي النظام أمام تيار الإصلاحيين الداعي إلى التخفيف من هيمنة الولي الفقيه المطلقة. ويعد ايضا من أقدم الاعضاء الفقهاء في مجلس صيانة الدستور إذ عينه آية الله الخميني، زعيم الثورة الإسلامية الراحل، عضوا فيه في عام 1980.