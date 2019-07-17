إصابة 5 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى شمالى قطاع غزة

وكالات الأنباء

أصيب خمسة فلسطينيين بجروح مختلفة نتيجة إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلى النار عليهم فى قرية أم النصر شمالى قطاع غزة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.



وذكرت مصادر طبية في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية أن 5 مواطنين أصيبوا بجروح متفاوتة، جراء إطلاق قوات الاحتلال المتمركزة على الشريط الحدودى شمالى القطاع، الرصاص صوب دراجة نارية كانوا على متنها.



وتتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلى إطلاق الرصاص على الفلسطينيين الذين يقتربون من السياج الحدودى مع الكيان الإسرائيلي، فيما لاتزال تقمع مسيرات "العودة" التى انطلقت منذ نهاية مارس 2018 بشكل عنيف، مما أسفر عن استشهاد مئات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف بجراح مختلفة.