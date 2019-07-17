إصابة شخص ونجله بكسور بعدما سقطا بدراجة بخارية فى بلوعة صرف صحى بالمحلة

الغربية – عادل ضرة

أصيب شخص ونجله بكسور وجروح متفرقة، بعد أن سقطا بدراجة بخارية، فى بلوعة صرف صحى مكشوفه بطريق الكورنيش الجديد بقرية كفر حجازى مركز المحلة، وتم نقلهما للمستشفى لإسعافهما.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد مجدى عوض مأمور مركز المحلة، بوصول "ع.ب" ونجله ويدعى"محمد" لمستشفى المحلة العام، مصابين بكسور متفرقة، وتبين من الفحص أنه اثناء استقلالهما دراجة نارية بطريق الكورنيش الجديد بقرية كفر حجازى مركز المحلة، سقطا فى بلوعة صرف صحى مفتوحه، وحدثت إصابتهما، تحرر المحضر28400جنح مركز المحلة، وأخطرت النيابة التحقيق.