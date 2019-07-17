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إذا كنت تحاول فقدان وزنك.. توقيت الوجبات أهم من الدايت

الأربعاء، 17 يوليه 2019 02:00 ص
إذا كنت تحاول فقدان وزنك.. توقيت الوجبات أهم من الدايت الدايت
كتب بيتر إبراهيم

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كثير من الناس يتخطون وجبة الإفطار، أو يتناولون وجبة غداء سريعة، ثم تناول العشاء فى وقت متأخر، فهذا يترتب عليه عدم التزامن مع احتياجات الجسم.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthLine”، أوضح الباحثون خلال دراسة جديدة أن الوقت أهم من الوجبات الغذائية منخفضة السعرات الحرارية، لذلك قد تواجه صعوبة في التخلص من الوزن أو العثور على الطاقة اللازمة لممارسة الرياضة.

وإليك كيفية إعادة توازن السعرات الحرارية التي تتناولها.

وتتمثل إحدى الطرق الموصى بها من اخصائية التغذية "نانسي كلارك" هى:

تقسيم مدخولك اليومي إلى أربع وجبات متساوية - الإفطار والغداء ، ووجبة غداء ثانية بعد الظهر ، والعشاء - ويعمل ذلك على الحفاظ على تغذية جسمك على مدار اليوم حتى تحصل على الطاقة التي تحتاجها عندما تحتاج إليها.

ووجدت خبيرة التغذية أن السعرات الحرارية التي يتم تناولها فى الإفطار تسرع من فقدان الوزن ، وفقًا للبحث المنشور في المجلة الدولية للسمنة.

ولتأكيد نتائج الدراسة، تابع الباحثون من جامعة مورسيا بإسبانيا 420 مشاركًا في برنامج لفقدان الوزن لمدة 20 أسبوعًا، وكلهم اتبعوا أسلوب حياة البحر الأبيض المتوسط ​​مع كون وجبة الغداء هي الوجبة الرئيسية في اليوم.

وكان نصفهم يتناولون الغداء "المبكر" ، وتناولوا الطعام قبل الساعة 3 مساءً ، ونصفهم أكلوا لاحقًا.

وخلال الدراسة ، فقد الأشخاص الذين يتناولون الغداء المبكر وزناً أكبر بكثير من أولئك الذين تناولوا الطعام في وقت لاحق، ووجد الباحثون أيضاً أن تناول الوجبات الغذائية فى نفس التوقيت يومياً خفض من الوزن بغض النظر عن الوجبة.

 

 


الدايت

توقيت الوجبات

الرجيم

الرجيم المثالى

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