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إخلاء سبيل مدرس بالشرقية فى واقعة إتهام 12طالبا بالثانوية له بتغيير نتائجهم

الأربعاء، 17 يوليه 2019 03:03 م
إخلاء سبيل مدرس بالشرقية فى واقعة إتهام 12طالبا بالثانوية له بتغيير نتائجهم تصحيح أوراق الامتحانات - أرشيفية
الشرقية – فتحية الديب

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قررت نيابة فاقوس العامة بالشرقية، بإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، إخلاء سبيل المدرس المتهم من قبل أحد أولياء أمور الثانوية العامة بحصوله على مبلغ مالى مقابل تغير نتائج 12 طالبا ومنحهم أعلى الدراجات.
 

 
وكان اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من معلم من محافظة بورسعيد،  يتهم "مدرس منتدب" بكنترول الثانوية العامة، بتحصيل منه مبلغ 170 ألف جنيه مقابل تغيير نتائج 12 طالبا ومنحهم أعلى الدرجات، وتحرر المحضر رقم 1860 إداري مركز فاقوس، المحرر من "ع . و" مدرس مقيم بورسعيد ضد "ص . ا " مدرس مقيم بفاقوس ومنتدب في كنترول الثانوية العامة بمحافظة الإسماعيلية، أن الأخير حصل من الأول على 170 ألف جنيه مقابل تعديل نتائج 12 طالبا، منهم طالبان من فاقوس ومنحهم أعلي الدرجات، إلا أنهم اكتشفوا خداع المشكو في حقه، بعد إعلان النتيجة ورسوب بعضهم، وحصول آخرين علي نتائج متوسطة ".

 

وتم ضبط المتهم من قبل ضباط مباحث فاقوس، وبعرضه على النيابة أنكر ما نسب إليه، وطلبت النيابة العامة تحريات مباحث الأموال العامة بالشرقية، والتي جاءت بأن التحريات لم تتوصل إلي صحة الواقعة، وقام الشاكين بالتنازل عن المحضر. فقررت النيابة العامة إخلاء سبيل المدرس على ذمة التحقيقات.

 


الشرقية

قسم فاقوس

مدرس الثانوية العامة

تعديل نتائج

كنترول

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