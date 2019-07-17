إحالة 14 موظف بإدارة الصحة ووحدة العديسات لتغيبهم عن العمل بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أحال العميد محمد إبراهيم عياد رئيس مركز ومدينة الطود 14 موظفا بالصحه للتحقيق لعدم إلتزامهم الإدارى وتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانونى، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتكثيف حملات الرقابة والمتابعة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين الغير ملتزمين بواجباتهم الوظيفية.

وقال عبد الحميد جلالين عضو تفتيش مالى وإدارى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود، أنه تم تفعيل دور لجان الرقابة والمتابعة بالتعاون والتنسيق مع الوحدات المحلية بدائرة المحافظة والمرور الميدانى على المنشآت الحكومية للتأكد من حسن سير العمل وإلتزام الموظفين وانضباطهم فى عملهم وتلبية احتياجات المواطنين من كافة القطاعات الخدمية.

وأضاف عبد الحميد جلالين – فى بيان صحفى – أنه تبين خلال الحملات تغيب 8 من العاملين بالوحدة الصحية بالعديسات قبلى عن عملهم بدون سند قانونى بينهم 2 أطباء صيادله وطبيب أسنان و3 تمريض ومراقب صحى وفنى معمل، كما تغيب 6 آخرين من الادارة الصحية بالطود 2 أطباء صيادله و3 تمريض و 2 إداريين ، وتم إحالتهم إلى الإدارة القانونية لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.