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أسباب غذائية ومرضية تعرضك للإصابة بـ"سلس البول"

الأربعاء، 17 يوليه 2019 01:30 م
أسباب غذائية ومرضية تعرضك للإصابة بـ"سلس البول" سلس البول- صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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السلس البولى من المشاكل الصحية المزعجة التى يتعرض لها كبار السن وهو عبارة عن فقدان السيطرة على المثانة والتبول بشكل مفاجئ مما يؤثر على الأنشطة اليومية وعدم القدرة على ممارسة الحياة بشكل طبيعى.

ووفقا لما ذكره موقع mayoclinic فان هناك اسباب مختلفة للاصابة بالسلس البولى وهى:

أسباب لها علاقة بالتغذية

 

سلسل البول
سلسل البول

 

 

1:الافراط فى تناول المشروبات الكحولية والكافيين تزيد من خطر الاصابة بسلس البول.

2:المشروبات الغازية تسبب سلس البول عند كبار السن.

3:الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من التوابل والحمضيات تزيد من خطر الإصابة بالسلس البولى.

4:الآثار الجانبية لأدوية القلب والضغط والمهدئات تسبب الإصابة بالسلس البولى.

5: تناول جرعة كبيرة من فيتامين ج يسبب السلس البولى.

 

أسباب مرضية
 

1: التهاب الجهاز البولى يسبب سلس البول والرغبة الشديدة فى التبول.

2:الإمساك يزيد من خطر الاصابة بالسلس البولى.

3:الرحم، فنتيجة التغيرات الهرمونية وزيادة وزن الجنين يسبب ذلك السلس البولى.

4:الولادة، يمكن أن تضعف الولادة الطبيعية العضلات اللازمة للتحكم فى المثانة مما يسبب السلس البولى.

5:انقطاع الطمث عند النساء يعرضهن لسلس البول.

6:استئصال الرحم، يؤثر على صحة المثانة ويضعفها ويسبب السلس البولى.

7: تضخم البروستاتا تسبب السلس البولى.


سلسل البول

السلس البولى

المثانة

التبول

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