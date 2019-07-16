4 طرق طبيعية لعلاج ارتفاع ضغط الدم.. منها تخفيض الوزن

كتبت إيناس البنا

يعانى كثير من الأشخاص على مستوى العالم من مشكلة ارتفاع ضغط الدم، ومع ذلك لا يؤخذ هذا المرض على محمل الجد من قبل العديد من الناس الذى قد يكون له العديد من المخاطر الصحية.

طرق علاج ارتفاع ضغط الدم



ضغط الدم

قياس الضغط

تعتبر أولى خطوات علاج ضغط الدم هو قياس ضغط الدم بانتظام، سواء لدى الطبيب أو باستخدام جهاز الضغط فى المنزل.

تخفيض الوزن

وفقًا لموقع "netdoctor" فإذا كنت تريد علاجًا لمرض ارتفاع ضغط الدم فإن أول شيء هو تقليل طبقات الدهون الإضافية من الجسم، لأن زيادة الوزن لا تزيد فقط من فرص ضغط الدم ولكن أيضًا من السمنة ومرض السكر.

إضافة عناصر غذائية فى نظامك الغذائى

إضافة البوتاسيوم والمغنيسيوم فى خطة نظامك الغذائى ضرورية لمرضى ارتفاع ضغط الدم، من الأفضل إضافة جميع الأعشاب والنباتات فى طعامك، تشمل بعض الأمثلة من الخضراوات الغنية بالمغنيسيوم:

الفاصوليا.

السبانخ.

البنجر.

الجزر.

كميات صغيرة من الشوكولاتة الداكنة

القليل من الشوكولاتة الداكنة لا يضر جسمك، فوفقًا لدراسة أجريت عام 2010 فتعد الشوكولاتة الداكنة مفيدة للأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم.