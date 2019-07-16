3 أمراض جلدية هيتعرض لها طفلك.. اعرفيها وتجنبى حدوثها

كتبت نهير عبد النبى

قد يتعرض الأطفال للأمراض الجلدية المختلفة والتى تؤثر على بشرتهم الحساسة وتسبب الالتهاب والاحمرار الشديد، وهنا يجب المتابعة الدورية مع الطبيب لوصف العلاج المناسب للحالة.

وحسب ما ذكره موقع columbiadoctors فأن ابرز 3 أمراض جلدية يتعرض لها الأطفال هى:

الطفح الجلدى الحرارى



طفل

وهو من الامراض الجلدية المنتشرة بين الأطفال وعبارة عن بثور حمراء تظهر فى منطقة الراس والذراعين والكتفين نتيجة انسداد القنوات العرقية، هنا يجب علاجها فورا والمتابعة مع الطبيب.

الارتكاريا الجلدية

من الأمراض الجلدية المنتشرة بين الأطفال وهو عبارة عن حساسية تجاه تناول بعض الأطعمة ومنها "البيض، المكسرات، السمك"، أو نتيجة الاثار الجانبية لبعض الأدوية.

الجديري المائى



الجدرى

هو من الأمراض التى يصاب بها الاشخاص مرة واحدة فى العمر وغالبا فى فترة الطفولة، مما يبب طفح جلدة وظهور بقيع وبثور على مناطق متفرقة من الجسم، ويتم علاجه بالكريمات والأدوية التى تحد من الالتهاب والألم.

وينصح دائما الامهات أعطاء الطفل التطعيمات فى مواعيدها المضبوطة للوقاية من الأمراض الجلدية والفيروسية، مع التغذية السليمة للطفل وتناول الفواكه والخضروات التى تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية.