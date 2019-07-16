260 طالبا يتقدمون لاختبارات القدرات فى كلية التربية النوعية بجامعة أسوان

أسوان- صلاح المسن

أكد الدكتور أيمن عثمان، نائب رئيس جامعة أسوان لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن أعداد الطلاب المتقدمين لاختبارات القدرات بقسمى التربية الفنية والموسيقية فى كلية التربية النوعية بجامعة أسوان 260 طالبا وطالبة حتى الآن.

وأضاف أن امتحانات القدرات تستمر خلال الفترة من 6 إلى 20 يوليو الحالى، ويؤدي خلالها الطلاب الامتحانات في قاعات امتحانية مجهزة فى سهولة ويسر وتحت إشراف أعضاء هيئة التدريس .

وقال إنه زار الكلية مؤخرا لمتابعة اختبارات القدرات للطلاب الراغبين فى الالتحاق بقسمى التربية الفنية والتربية الموسيقية، ومن المتوقع زيادة أعداد الطلاب المتقدمين لاختبارات القدرات خلال اليومين القادمين عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة.