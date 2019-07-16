سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 16 يوليه 2019 07:13 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار المحافظات

260 طالبا يتقدمون لاختبارات القدرات فى كلية التربية النوعية بجامعة أسوان

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 06:05 م
260 طالبا يتقدمون لاختبارات القدرات فى كلية التربية النوعية بجامعة أسوان جامعة اسوان
أسوان- صلاح المسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور أيمن عثمان، نائب رئيس جامعة أسوان لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن أعداد الطلاب المتقدمين لاختبارات القدرات بقسمى التربية الفنية والموسيقية فى كلية التربية النوعية بجامعة أسوان 260 طالبا وطالبة حتى الآن.

وأضاف أن امتحانات القدرات تستمر خلال الفترة من 6 إلى 20 يوليو الحالى، ويؤدي خلالها  الطلاب الامتحانات في قاعات امتحانية مجهزة فى سهولة ويسر وتحت إشراف أعضاء هيئة التدريس .

وقال إنه زار الكلية مؤخرا لمتابعة اختبارات القدرات للطلاب الراغبين فى الالتحاق بقسمى التربية الفنية والتربية الموسيقية، ومن المتوقع زيادة أعداد الطلاب  المتقدمين لاختبارات القدرات خلال اليومين القادمين عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة.

 


جامعة اسوان

تربية نوعية

اختبارات

ثانوية عامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد نعومى واتس فى كواليس المسلسل الجديد المشتق من Game of thrones

شاهد نعومى واتس فى كواليس المسلسل الجديد المشتق من Game of thrones

فيل هائج فى عنبر 7 .. رحلة سائحين فى الغابة تنتهى بشكل مرعب

فيل هائج فى عنبر 7 .. رحلة سائحين فى الغابة تنتهى بشكل مرعب

أول صورة من كواليس المسلسل الجديد المشتق من Game of thrones

أول صورة من كواليس المسلسل الجديد المشتق من Game of thrones

كلاكيت أول مرة.. بدء تصوير الجزء الثانى من فيلم A Quiet Place

كلاكيت أول مرة.. بدء تصوير الجزء الثانى من فيلم A Quiet Place

من البداية للنهاية.. بالساعة والدقيقة خسوف القمر الجزئى بمصر توقيتات ومراحله

من البداية للنهاية.. بالساعة والدقيقة خسوف القمر الجزئى بمصر توقيتات ومراحله

شاهد فى دقيقة ..مشوار تونس قبل المنافسة على برونزية أمم أفريقيا

شاهد فى دقيقة ..مشوار تونس قبل المنافسة على برونزية أمم أفريقيا

تنسيق المرحلة الأولى الأحد بحد أدنى97.7% لعلمى علوم و95%للرياضة و80%أدبى

تنسيق المرحلة الأولى الأحد بحد أدنى97.7% لعلمى علوم و95%للرياضة و80%أدبى

معهد البحوث الفلكية يعلن ذروة خسوف القمر الساعة 11 ونصف مساء

معهد البحوث الفلكية يعلن ذروة خسوف القمر الساعة 11 ونصف مساء

المالية تغلق لأول مرة حسابات الموازنة الختامية نفس يوم نهاية السنة المالية

المالية تغلق لأول مرة حسابات الموازنة الختامية نفس يوم نهاية السنة المالية

فيديو معلوماتى..5 طرق للشكوى من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء

فيديو معلوماتى..5 طرق للشكوى من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء

فرج عامر يعلن تولى حسن شحاتة الإدارة الفنية للمنتخب

فرج عامر يعلن تولى حسن شحاتة الإدارة الفنية للمنتخب

الكهرباء تنتهى من تركيب 7 ملايين و600 ألف عداد مسبق الدفع

الكهرباء تنتهى من تركيب 7 ملايين و600 ألف عداد مسبق الدفع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة