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يمنيون يحتجون على وجود سفينة إيرانية فى "البحر الأحمر" يشتبه قيامها بنقل ألغام

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 05:29 م
يمنيون يحتجون على وجود سفينة إيرانية فى "البحر الأحمر" يشتبه قيامها بنقل ألغام سفينة ايرانية
أ ش أ

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نفذ صيادون يمنيون، وقفة احتجاجية "ثانية " في عرض البحر الأحمر، اليوم، الثلاثاء، جددوا خلالها رفضهم لتواجد السفينة الإيرانية "سافيز" في المياه الإقليمية.

 

وطالب الصيادون - في بيان لهم - بثته قناة " العربية الحدث" الإخبارية ، الحكومة ، و"تحالف دعم الشرعية " بقيادة السعودية ، والأمم المتحدة ، والمجتمع الدولي، بالتدخل الفوري "لإنقاذهم " من تلك السفينة، لافتين إلى استمرار تهديد السفينة الإيرانية لحياة ومعيشة الصيادين.

 

ونبه الصيادون إلى ما تسببت به السفينة في مقتل عدد من الصيادين اليمنيين، وتعطيل نشاط ثلاثين ألف صياد آخرين ، وحرمان مئات الآلاف من الأسر من مصدر دخلها الوحيد ، ممثلا في مهنة الصيد، وذلك كون السفينة "سافيز" تعد مصدرا للألغام التي تقوم عناصر ميليشيا الحوثي " الانقلابية " الموالية لإيران ، بزراعتها على طول الساحل الغربي لليمن ، وانتشار الألغام البحرية والقوارب المفخخة، الأمر الذي أدى إلى تفاقم حِدة الأوضاع الإنسانية في المحافظات الساحلية - وفق البيان الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية - .

 

ويقول الصيادون ، إنهم شاهدوا سفينة إيرانية أخرى يشتبه بأنها عسكرية بجوار "سافيز " تقوم بتفريغ عدد من الصناديق في قوارب تنقلها للسفينة "سافيز " مما يعطي دلالات بأن "سافيز " تستغل تواجدها في مياه البحر الأحمر ، في عمليات تهريب الأسلحة ودعم مليشيا "الحوثي" الانقلابية.

 


اليمن

ايران

الحوثيون

البحر الاحمر

الغام

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