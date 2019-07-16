وزير خارجية إيران: الولايات المتحدة تسمح لي بدخول 3 مبان فقط فى نيويورك

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قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف -الذي يزور مدينة نيويورك حاليًا لحضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة- إن الولايات المتحدة سمحت له بدخول 3 مبانٍ فقط في المدينة.

وأشار ظريف -في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) أوردتها قناة (العربية) الإخبارية اليوم،الثلاثاء، إلى القيود المفروضة على تحركاته من قِبل الإدارة الأمريكية، مؤكدًا أنه يُسمح له بدخول 3 مبانٍ فقط، موضحًا أن "مقر ممثلية إيران في الأمم المتحدة هو أحد المباني الثلاثة المسموح بأن تطأها قدماي".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد أكد أول أمس،الأحد، أن تحركات وزير الخارجية الإيراني ستكون محدودة للغاية داخل نيويورك، مشيرًا إلى أن منح بلاده تأشيرة زيارة لظريف جاءت بسبب واجباتها تجاه الأمم المتحدة.