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وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفنلندى العلاقات الثنائية والأوضاع فى السودان

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 04:30 م
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفنلندى العلاقات الثنائية والأوضاع فى السودان سامح شكرى مع نظيره الفنلندي
كتب أحمد جمعة

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استقبل سامح شكري ، وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، وزير خارجية فنلندا والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي حول السودان "بيكا هافيستو"، حيث تناول اللقاء سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن تبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الأوضاع في السودان.

وأوضح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري ، رحب بالوزير الفنلندي في زيارته الأولى لمصر كوزير لخارجية فنلندا وفي مستهل جولته بالمنطقة كممثل خاص للاتحاد الأوروبي حول السودان، مشيراً إلى أهمية علاقات التعاون القائمة بين البلدين، ومعربا عن أطيب تمنياته لفنلندا في ضوء توليها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبى.

 

وأضاف حافظ، أن الوزيرين تطرقا خلال اللقاء إلى سبل تطوير مجمل العلاقات الثنائية خلال الفترة القادمة، حيث أشار الوزير شكري،  إلى النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، والمزايا التي توفرها مصر للمستثمرين الأجانب في ضوء عضويتها بالعديد من التجمعات الاقتصادية بالقارة الأفريقية، فضلاً عن إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية مؤخراً. 

 

كما أكد الوزير شكرى ، على أهمية العمل من أجل زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين، بما يرقى لمستوى العلاقات الثنائية الوطيدة بين الجانبين، بالإضافة إلى أهمية التعاون في مجال التعليم وبناء القدرات خاصة في ضوء سعي مصر لتطوير نظام التعليم بها، بجانب التعاون في مجال السياحة لزيادة أعداد السائحين الفنلنديين الزائرين لمصر.

 

وفيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك، تناول اللقاء جهود مكافحة ظاهرة الإرهاب، حيث اتفق الوزيران على أهمية الاستمرار فى مواصلة العمل المشترك لمكافحة تلك الظاهرة التي تستهدف الأمن والاستقرار في أرجاء العالم، وتُمثل التحدي الأكبر لجهود تحقيق الاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأوروبية. كما أكدا على أهمية توحد المجتمع الدولى في مواجهة أنشطة التنظيمات الإرهابية عبر جهود شاملة وطويلة الأمد لتجفيف منابع تمويلها والحد من قدرتها على استقطاب وتجنيد مزيد من الشباب.

 

وأشار حافظ ، إلى أن المحادثات تناولت مناقشة الأوضاع في السودان، حيث استعرض الوزير شكري تفاصيل الجهود المصرية ذات الصلة بتحقيق الاستقرار هناك في ضوء رئاستها للاتحاد الأفريقي، وتقييمها للأوضاع في ضوء اتصالات مصر مع كافة الأطراف السودانية من أجل المساعدة في تحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق.

 

ومن جانبه، أكد وزير خارجية فنلندا على الأهمية التي توليها بلاده لتعزيز العلاقات مع مصر، مشيراً  إلى ضرورة العمل على مواصلة الارتقاء بالتعاون بين البلدين في المجالات المختلفة إلى آفاق أرحب، سواء على المستوى الثنائي أو فيما يتعلق بالتشاور حول كافة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بما يحقق مصالح البلدين ،  وتناولت المباحثات الأوضاع في كل من اليمن وسوريا وجهود إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط.

 

 

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وزير الخارجية

سامح شكرى

اخبار مصر

وزير خارجية فنلندا

اخبار السودان

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