وزارة البيئة تبحث مشاكل مصانع المستثمرين تمهيدا لضمهم لبرنامج التلوث الصناعى

كتبت آية دعبس

أكد مسئولو وزارة البيئة، أن الوزارة تعمل على تذليل كافة صعوبات وتحديات المستثمرين للتوافق مع الاشتراطات البيئية، وتحويلها إلى فرص حقيقية لتحقيق المزيد من المصالح البيئية والاقتصادية .

وأكدت الوزارة، خلال حوار مفتوح مع المستثمرين بورشة العمل الخاصة بالترويج لبرامج التحكم فى التلوث الصناعى بمقر جمعية المسثتمرين بمدينة العاشر من رمضان، بحضور الدكتور محمد صلاح الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، والمهندسة ميسون نبيل مدير مشروع التحكم فى التلوث الصناعى، والمهندس خالد شاهين رئيس جهاز المدينة، وسمير عارف رئيس جمعية المستثمرين لمدينة العاشر من رمضان.

وأشارت الوزارة إلى أنه من خلال مشروع التحكم فى التلوث الصناعى تعمل على الوقوف على كافة تحديات المستثمرين للتوافق البيئى بمشروعاتهم لتساعدهم خلال المراحل المختلفة على إعداد الدراسات الفنية للتقدم لبرنامج التلوث الصناعى المرحلة الثالثة الذي يقوم بتمويله الاتحاد الأوروبى وبنك الاستثمار الأوروبى وبنك التعمير الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية.

وركز المستثمرون فى تساؤلاتهم على أساليب الحصول على قروض مشروع التحكم فى التلوث الصناعى و مدى إمكانية تقليل نسب الفائدة وزيادة مدد السماح لتحقيق عائد اقتصادى، بالإضافة إلى توفير فرص للتعاون فى حل مشكلات أخرى مرتبطة بالصناعة .