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ننشر رابط تنسيق الرغبات للمرحلة الأولى 2019

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 02:25 م
ننشر رابط تنسيق الرغبات للمرحلة الأولى 2019 تنسيق إلكترونى
كتب وائل ربيعى

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إذا كنت طالبا ضمن طلاب المرحلة الأولى 2019، ولا تعلم كيفية التقديم على الموقع الإلكترونى للتنسيق على بوابة الحكومة المصرية، هذا رابط تنسيق الرغبات للمرحلة الأولى 2019  . اضغط هنا 

ومن المقرر أن يبدأ مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى من التنسيق اعتبارات من يوم الأحد المقبل، وتستمر لمدة 5 أيام متتالية حتى يوم الخميس المقبل.

الموقع الإلكترونى للتنسيق سيكون متاحا للتسجيل لطلاب المرحلة الأولى على مدار الـ24 ساعة فى أيام المرحلة، وغلق باب تسجيل الرغبات، للمرحلة سيكون فى تمام الساعة 7 مساء الخميس المقبل، إذ أنه لن يعاد تنسيق رغبات أى طالب مرة أخرى وأن كل طالب من طلاب المرحلة مسئول مسئولية كاملة عن ملء استمارة الرغبات الخاصة به.

وأعلن مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى من التنسيق اعتباراً من يوم الأحد الموافق21/7/2019 وحتى يوم الخميس الموافق 25/7/2019، إذ أنه من المقرر أن يتقدم الطلاب الحاصلين على 398 درجة فأكثر أى بنسبة 97.07% فأكثر بالشعبة العلمية بإجمالى عدد طلاب 30152، أما الشعبة الهندسية فيتقدم لها الطلاب الحاصلين على 389.5 درجة فأكثر أى بنسبة 95% فأكثر بإجمالى عدد طلاب 14690طالبا وطالبة.
 
ويتقدم للشعبة الأدبية خلال المرحلة الأولى من التنسيق الطلاب الحاصلين على 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80% فأكثر بإجمالى عدد طلاب 98471إذ أنه من المقرر أن يتقدم لمرحلة التنسيق الأولى بتنسيق 2019 عدد طلاب 143313طالب وطالبة،مقابل 126807 طالب وطالبة بتنسيق المرحلة الأولى للعام الماضى 2018، وبذلك يكون هناك زيادة فى عدد طلاب المرحلة الأولى لهذا العام بواقع  16596  طالب وطالبة مما يؤكد المؤشرات الخاصة بارتفاع الحدود الدنيا للكليات خاصة كليات المجموعة العلمية بشكل كبير.


موقع التنسيق

رابط تسجيل رغبات المرحلة الاولى

التنسيق

المرحلة الاولى

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