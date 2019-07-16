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ننشر أسماء المصابين الـ 20 بحادث تصادم مينى باص و ميكروباص فى الجيزة

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 09:18 ص
ننشر أسماء المصابين الـ 20 بحادث تصادم مينى باص و ميكروباص فى الجيزة حادث - أرشيفية
كتب - عبد الرحمن سيد

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وقع حادث تصادم بطريق الدبابة بمدخل أكتوبر فى الجيزة، بين مينى باص و ميكروباص، ونتج عنه إصابة 20 شخصا.

والمصابون فى الحادث هم كل من، رمضان حسين، 45 سنة، وحامد فرج، 35 سنة، وعبد الحميد بركات، 30 سنة، ومحمد أحمد 22 سنة ، وعبد العزيز، 32 سنة، وفرج محمد، 32 سنة، وأيمن جمال، 30 سنة، ومحمد جمال، 42 سنة، وأيمن مصطفى، 45 سنة، وأحمد حسن 30 سنة، وعبد الحميد فيص،  26 سنة، ونعمة السيد، 45 سنة، وخليل سعد، 11 سنة، وفريد فؤاد 24 سنة ، 46 سنة، وحمادة رمضان، 47 سنة، وطارق إبراهيم، 44 سنة،  ومحمد جمال، 35 سنة، وسيد عمر، 40 سنة،، وسيد قرني، وخلف السيد، 50 سنة،  وتم نقل المصابين إلى مستشفيات 6 أكتوبر والشيخ زايد.

كانت غرفة عمليات نجدة أكتوبر، تلقت بلاغا من الأهالى بوقوع حادث مرورى بطريق الدبابة فى الجيزة، وعلى الفور انتقلت أوناش المرور الى المكان لرفع حطام الحادث.

 

 


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طريق الدبابة

الجيزة

زحام مرورى

حادث سيارتين

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