مقتل 5 من مسلحى طالبان فى غارات جوية جنوب أفغانستان

كابول (أ ش أ)

قُتل ما لا يقل عن 5 من مسلحى طالبان فى غارات جوية نفذتها قوات الأمن الأفغانية فى منطقتين بإقليم هلمند جنوب أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية عن مسئولين عسكريين مطلعين قولهم اليوم الثلاثاء، إن غارة جوية قتلت اثنين من مسلحى طالبان فى منطقة موسى قلعة ذات الأهمية الاستراتيجية فى إقليم هلمند فى أفغانستان، وأضاف المسؤولون أن غارة جوية مماثلة أسفرت عن مقتل 3 آخرين من مسلحى طالبان فى منطقة سانجين.

ولم يعلق المسلحون المناهضون للحكومة الأفغانية من جانبهم على الغارات الجوية حتى الآن.

ويعد هلمند من بين الأقاليم المضطربة فى جنوب أفغانستان، حيث ينشط مسلحو طالبان فى مناطق مختلفة من الإقليم وغالبا ما ينفذون أنشطة إرهابية هناك.

وفى الوقت نفسه، تطلق القوات الأفغانية بشكل روتينى عمليات لمكافحة الإرهاب تستهدف الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة فى هذا الإقليم.

كما تقوم القوات الأمريكية بغارات جوية منتظمة فى المناطق المضطربة من البلاد لقمع حركة طالبان وغيرها من المسلحين المناهضين للحكومة.