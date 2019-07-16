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مفاجأة.. منقذو حمام سباحة النزهة بواقعة غرق طفل لم يحصلوا على شهادات إنقاذ

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 03:57 م
مفاجأة.. منقذو حمام سباحة النزهة بواقعة غرق طفل لم يحصلوا على شهادات إنقاذ الطفل ضحية الغرق فى حمام السباحة
كتب كريم صبحى

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كشفت تحقيقات نيابة النزهة فى واقعة غرق طفل داخل حمام سباحة، عن مفاجأة وهى أن مشرفى النادى، لم يحصلوا على شهادات إنقاذ تؤهلهم للعمل كمنقذين فى حمامات السباحة وتم تعيينهم فى النادى، دون شرط حصولهم على دورات وشهادات إنقاذ معتمدة.

 

واستمعت النيابة لأقوال والد الطفل، الذى اتهم مشرفى حمام السباحة بالتسبب فى وفاة ابنه 5 سنوات، مشيرا إلى أن ابنه تم تسليمه إلى مشرف حمام السباحة فى النادى، وطلب منه الاعتناء به بعض الوقت بسبب الحاح ابنه النزول إلى حمام السباحة وعدم انتظاره تغيير ملابسه للنزول معه، وأنه لم يتأخر دقائق وعاد إلى حمام السباحة ولم يجد ابنه فى المكان، وعقب البحث عنه تم استخراجه من قاع المياه فى حمام السباحة جثة هامدة.

 

وحددت نيابة النزهة، جلسة 17 يوليو، لنظر أولى جلسات محاكمة 3 مشرفين بتهمة الإهمال وتسببهم فى وفاة طفل داخل حمام سباحى نادى رياضى.


النزهة

غرق طفل فى حمام سباحة

غرق الأطفال فى حمامات السباحة

قسم النزهة

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