مصر وروسيا يبحثان عملية السلام فى الشرق الأوسط والعلاقات الثنائية

موسكو (أ ش أ)

بحث نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى فيرشينين اليوم الثلاثاء، مع سفير مصر لدى روسيا إيهاب نصر، عملية السلام فى الشرق الأوسط والوضع فى سوريا وليبيا والعلاقات الثنائية.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية بأن فيرشينين ونصر تبادلا وجهات النظر حول الوضع فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع التركيز على التسوية فى سوريا وعملية السلام فى الشرق الأوسط والوضع فى ليبيا.

وأكد البيان أن هناك توافقا بين موسكو والقاهرة بشأن ضرورة حل النزاعات الإقليمية بطرق سلمية ودبلوماسية..منوها بالتنسيق الروسى المصرى فى المنصات الدولية ومن بينها الأمم المتحدة.