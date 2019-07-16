سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 16 يوليه 2019 03:56 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية تقارير مصرية

مصر وروسيا يبحثان عملية السلام فى الشرق الأوسط والعلاقات الثنائية

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 03:26 م
مصر وروسيا يبحثان عملية السلام فى الشرق الأوسط والعلاقات الثنائية سفير مصر فى روسيا إيهاب نصر
موسكو (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بحث نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى فيرشينين اليوم الثلاثاء، مع سفير مصر لدى روسيا إيهاب نصر، عملية السلام فى الشرق الأوسط والوضع فى سوريا وليبيا والعلاقات الثنائية.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية بأن فيرشينين ونصر تبادلا وجهات النظر حول الوضع فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع التركيز على التسوية فى سوريا وعملية السلام فى الشرق الأوسط والوضع فى ليبيا.

وأكد البيان أن هناك توافقا بين موسكو والقاهرة بشأن ضرورة حل النزاعات الإقليمية بطرق سلمية ودبلوماسية..منوها بالتنسيق الروسى المصرى فى المنصات الدولية ومن بينها الأمم المتحدة.

 


مصر

روسيا

مصر وروسيا

الشرق الاوسط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أول صورة من كواليس المسلسل الجديد المشتق من Game of thrones

أول صورة من كواليس المسلسل الجديد المشتق من Game of thrones

كلاكيت أول مرة.. بدء تصوير الجزء الثانى من فيلم A Quiet Place

كلاكيت أول مرة.. بدء تصوير الجزء الثانى من فيلم A Quiet Place

من البداية للنهاية.. بالساعة والدقيقة خسوف القمر الجزئى بمصر توقيتات ومراحله

من البداية للنهاية.. بالساعة والدقيقة خسوف القمر الجزئى بمصر توقيتات ومراحله

شاهد فى دقيقة ..مشوار تونس قبل المنافسة على برونزية أمم أفريقيا

شاهد فى دقيقة ..مشوار تونس قبل المنافسة على برونزية أمم أفريقيا

تنسيق المرحلة الأولى الأحد بحد أدنى97.7% لعلمى علوم و95%للرياضة و80%أدبى

تنسيق المرحلة الأولى الأحد بحد أدنى97.7% لعلمى علوم و95%للرياضة و80%أدبى

معهد البحوث الفلكية يعلن ذروة خسوف القمر الساعة 11 ونصف مساء

معهد البحوث الفلكية يعلن ذروة خسوف القمر الساعة 11 ونصف مساء

المالية تغلق لأول مرة حسابات الموازنة الختامية نفس يوم نهاية السنة المالية

المالية تغلق لأول مرة حسابات الموازنة الختامية نفس يوم نهاية السنة المالية

فيديو معلوماتى..5 طرق للشكوى من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء

فيديو معلوماتى..5 طرق للشكوى من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء

فرج عامر يعلن تولى حسن شحاتة الإدارة الفنية للمنتخب

فرج عامر يعلن تولى حسن شحاتة الإدارة الفنية للمنتخب

الكهرباء تنتهى من تركيب 7 ملايين و600 ألف عداد مسبق الدفع

الكهرباء تنتهى من تركيب 7 ملايين و600 ألف عداد مسبق الدفع

25 معلومة عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد بعد تسليمه لمجلس الدولة

25 معلومة عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد بعد تسليمه لمجلس الدولة

إنتصار جديد للنساء ..تعيين أول امرأة رئيسا لأكاديمية القوات الجوية اليونانية

إنتصار جديد للنساء ..تعيين أول امرأة رئيسا لأكاديمية القوات الجوية اليونانية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة