مصادرة 284 كيلو سلع تموينية مدعمة بقصد بيعهم بالسوق السوداء بالمحلة

الغربية – عادل ضرة

نجح ضباط قسم مباحث التموين بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بإشراف العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين، فى التحفظ على 284 كيلو سلع تموينية بقرية محلة أبو على مركز المحلة، قبل بيعهم بالسوق السوداء بأزيد من سعرهم.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين بتمكن المقدم حسام الغريب رئيس قسم مباحث التموين بالمحلة، من ضبط "عزة.ع.ا" 46 سنة صاحبة فرش مواد غذائية بقرية محلة ابو علي مركز المحلة، وبحوزتها 284كيلو سلع تموينية "144كيلو زيت طعام – 100كيلو سكر – 40 كيلو أرز" بقصد بيعهم بأزيد من سعرهم الرسمى، تحرر المحضر 28369جنح مركز المحلة، وتولت النيابة التحقيق.