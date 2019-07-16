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مستشارتا ألمانيا والنمسا تهنئان رئيسة المفوضية الأوروبية المنتخبة بفوزها

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 11:13 م
مستشارتا ألمانيا والنمسا تهنئان رئيسة المفوضية الأوروبية المنتخبة بفوزها رئيسة المفوضية الأوروبية المنتخبة أورسولا فون دير لاين
أ ش أ

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هنأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والمستشارة الفيدرالية النمساوية بريجيته بيرلاين، اليوم الثلاثاء، رئيسة المفوضية الأوروبية المنتخبة أورسولا فون دير لاين، بفوزها بالمنصب بأغلبية كبيرة.
وقالت ميركل - في بيان - "أهنئ بحرارة أورسولا فون دير لين على انتخابها رئيسة جديدة للمفوضية لاسيما وأن هذه هي المرة الأولى التي تتولى فيها امرأة ألمانية منصب رئيس المفوضية الأوروبية".
وأضافت: "سعيدة لأن رئيسة المفوضية الأوروبية سيدة على قدر كبير من الكفاءة"، معربة عن ثقتها في أن فون دير لاين (وزيرة الدفاع الألمانية السابقة) سوف تتصدى للتحديات التي يواجهها الاتحاد الأوروبي بقوة كبيرة.
وحول استقالة فون دير لاين من منصبها كوزيرة للدفاع بعد فوزها بمنصبها الجديد قالت ميركل "حتى لو فقدت وزيرة متميزة إلا أننى فزت بشريك جديد في بروكسل ومن هنا أتطلع إلى تعاون جيد".
من جانبها، أعربت المستشارة النمساوية - في بيان - عن خالص تقديرها واعتزازها بانتخاب أول سيدة لرئاسة المفوضة الأوروبية.
وقالت: "إننا نتشارك جميعًا الفكرة الأوروبية للعيش في سلام وحرية وأتمنى لها كل النجاح في المستقبل وأتطلع إلى العمل معًا بشكل وثيق".
وكان البرلمان الأوروبي قد صوت في وقت سابق اليوم، لصالح وزيرة الدفاع الألمانية فون دير لين لتولي منصب رئيسة المفوضية الأوروبية.


المفوضية الأوروبية

أورسولا فون دير لاين

الاتحاد الأوروبى

ميركل

بريجيته بيرلاين

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