سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 16 يوليه 2019 07:44 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عالمية

مسئول كورى جنوبى: سول ستتعامل بحزم مع القيود على الصادرات مع اليابان

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 06:56 م
مسئول كورى جنوبى: سول ستتعامل بحزم مع القيود على الصادرات مع اليابان الرئيس الكورى الجنوبى مون جاى إن
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال مسئول بارز فى مكتب الرئاسة لكوريا الجنوبية إن الحكومة ستتعامل بحزم مع القيود على بعض الصادرات التى فرضتها اليابان ضد بلاده.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن رئيس مكتب الأمن الوطني في كوريا الجنوبية تشونغ ايوي يونغ اجتمع بمشرعين من الحزب الحاكم اليوم /الثلاثاء/ لمناقشة ضوابط التصدير التي أطلقتها اليابان في الرابع من الشهر الجاري على بعض مواد التكنولوجيا الفائقة.
وقال تشونغ: "هذا تحد خطير جدا وطائش يزعزع ركائز العلاقات الودية بين كوريا الجنوبية واليابان التي تم بناؤها بجهود مضنية منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية في عام 1965"، لافتا إلى أن كوريا الجنوبية سترد بحزم حتى تتراجع الحكومة اليابانية عن تلك التدابير.
يشار إلى أن طوكيو قد فرضت هذه القيود على الصادرات التي تستخدمها شركات تصنيع الشرائح الإلكترونية والهواتف الجوالة في كوريا الجنوبية أوائل الشهر الجاري وهو ما زاد من حدة التوتر بين البلدين.


كوريا الجنوبية

اليابان

الصادرات

تشونغ ايوي يونغ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
GOT يضرب بالانتقادات عرض الحائط ويحقق رقما قياسيا جديدا فى الـ Emmys

GOT يضرب بالانتقادات عرض الحائط ويحقق رقما قياسيا جديدا فى الـ Emmys

شاهد نعومى واتس فى كواليس المسلسل الجديد المشتق من Game of thrones

شاهد نعومى واتس فى كواليس المسلسل الجديد المشتق من Game of thrones

فيل هائج فى عنبر 7 .. رحلة سائحين فى الغابة تنتهى بشكل مرعب

فيل هائج فى عنبر 7 .. رحلة سائحين فى الغابة تنتهى بشكل مرعب

أول صورة من كواليس المسلسل الجديد المشتق من Game of thrones

أول صورة من كواليس المسلسل الجديد المشتق من Game of thrones

كلاكيت أول مرة.. بدء تصوير الجزء الثانى من فيلم A Quiet Place

كلاكيت أول مرة.. بدء تصوير الجزء الثانى من فيلم A Quiet Place

من البداية للنهاية.. بالساعة والدقيقة خسوف القمر الجزئى بمصر توقيتات ومراحله

من البداية للنهاية.. بالساعة والدقيقة خسوف القمر الجزئى بمصر توقيتات ومراحله

شاهد فى دقيقة ..مشوار تونس قبل المنافسة على برونزية أمم أفريقيا

شاهد فى دقيقة ..مشوار تونس قبل المنافسة على برونزية أمم أفريقيا

تنسيق المرحلة الأولى الأحد بحد أدنى97.7% لعلمى علوم و95%للرياضة و80%أدبى

تنسيق المرحلة الأولى الأحد بحد أدنى97.7% لعلمى علوم و95%للرياضة و80%أدبى

معهد البحوث الفلكية يعلن ذروة خسوف القمر الساعة 11 ونصف مساء

معهد البحوث الفلكية يعلن ذروة خسوف القمر الساعة 11 ونصف مساء

المالية تغلق لأول مرة حسابات الموازنة الختامية نفس يوم نهاية السنة المالية

المالية تغلق لأول مرة حسابات الموازنة الختامية نفس يوم نهاية السنة المالية

فيديو معلوماتى..5 طرق للشكوى من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء

فيديو معلوماتى..5 طرق للشكوى من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء

فرج عامر يعلن تولى حسن شحاتة الإدارة الفنية للمنتخب

فرج عامر يعلن تولى حسن شحاتة الإدارة الفنية للمنتخب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة