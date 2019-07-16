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مرشحة ديمقراطية تؤيد غلق الحدود الأمريكية بوجه المهاجرين

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 10:53 م
مرشحة ديمقراطية تؤيد غلق الحدود الأمريكية بوجه المهاجرين ترامب
كتبت: إنجى مجدى

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على طريقة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الخصم الأبرز للحزب الديمقراطى، قالت السيناتور آمي كلوبشر، المرشحة الديمقراطية التى تخوض سباق الانتخابات التمهيدية نحو انتخابات الرئاسة 2020، إنها لا تؤيد الحدود الجنوبية المفتوحة.

جاءت تصريحات المرشحة الديمقراطية وعضو مجلس الشيوخ عن ولاية مينيسوتا، خلال لقاء مع برنامج "ذا ويك" على شبكة "إيه بي سي"، حيث تم سؤالها عن اقتراح منافستها الديمقراطية السيناتور أليزابيث وارين بشأن إلغاء تجريم العبور الحدوى غير المصرح به.

وأوضحت كلوبشر "أويد أولويات مختلفة وبالطبع سأبحث في الوضع لمعرفة ما إذا كان يمكن إجراء تغييرات وفقا لمستوى الخطر الأمنى، لكن أنا لا أؤيد الحدود المفتوحة أو التخلص ببساطة من هذا النظام الأساسى".

وتقوم إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية، بحملة حاليا لاعتقال العائلات المهاجرة الذين لا يحملون وثائق داخل الولايات المتحدة، وكان ترامب قال إن حملات الاعتقال بهدف الترحيل الجماعى للمهاجرين ستبدأ "قريبا جدا"، مضيفا "ستبدأ قريبا جدا، لكنى لا أسميها مداهمات، إننا سنبعد كل من جاءوا بشكل غير قانونى على مدى سنين".

 

 

 

 


المهاجرين

الولايات المتحدة

الحدود الامريكية

ترامب

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