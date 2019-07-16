محافظ دمياط تشدد على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق وتعلن تحرير 249 محضرا

دمياط - فريق المحافظات

شددت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية من قبل مديرية التموين والتجارة الداخلية على الأسواق، للتأكد من جودة المنتجات المطروحة للمواطنين فى المحلات التجارية الكبرى، وكذلك محلات تجار التجزئة والمخابز، ومستودعات البوتاجاز وتحرير محاضر للمخالفين .

وقامت مديرية التموين بدمياط بشن عدة حملات أسفرت عن تحرير 249 محضرا ضد المخالفين فى المخابز، والأسواق، وفى مجال المواد البترولية، منها 33 محضرا فى مجال المخابز شملت نقص وزن، وعدم وجود لوحة مواعيد، وتحرير 168 محضرا شملت عدم الإعلان عن الأسعار، وغش تجارى، وعدم توافر شهادات صحية، وعدم تدوين أسعار على السلع، كما تم تحرير 48 محضرا فى مجال المواد البترولية لعدم الإعلان عن الأسعار .

ومن جانبها أكدت المحافظ، ضرورة استمرار الحملات الرقابية والتموينية على جميع الأسواق والمخابز بنطاق المحافظة لضمان توفير السلع وصلاحيتها للاستخدام الآدمى وبيعها بالأسعار المقررة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، كما أكدت أنه لا تهاون مع المخالفين، حفاظاً على أرواح مواطنى المحافظة من وجود سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمى.