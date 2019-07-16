محافظ جنوب سيناء يتفقد السوق القديم بشرم الشيخ

فريق المحافظات

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، يرافقه اللواء محمود السوليه، رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء عبد الفتاح حلمي، مفوض المحافظ للإعلام، واللواء محمود عيسي، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، العمل على إعادة تشغيل المحلات بالسوق التجاري القديم، مشددا على سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة والإنشاءات الجديدة، لإعادة تشغيل وفتح المحلات التي كانت قد تضررت إثر الحريق بمنطقة السوق القديم أواخر مايو من العام الجاري.

وعقد المحافظ اجتماعا بحضور رئيس جمعية تنمية وتطويرالسوق القديم لتحديد موعد تسليم المساعدات المالية للمتضررين من حريق السوق والواردة من الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال، والتي تقررموعد تسليمها اواخر الشهر الجاري يوليو 2019 بحضور محافظ جنوب سيناء والمتضررين مشددا على سرعة إنهاء باقي المحلات وتسليمها لمستأجريها في اسرع وقت لبدء العمل بها.