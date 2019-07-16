محافظ الدقهلية: رفع 420 طن قمامة ورفع الاشغالات بحي شرق وغرب ومركز المنصورة

الدقهلية - شريف الديب

أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية ، عن رفع 420 طن قمامة وتوريدها لمصانع التدوير ورفع اشغالات بنطاق حي شرق وغرب ومركز المنصورة .

وأشار محافظ الدقهلية إلى أنه في حي شرق تم توريد 210طن قمامة كما تم عمل حملة رفع اشغالات بشارع قناة السويس وشارع 10 أسفرت عن إزالة عشة أمام محول كهرباء.

وأضاف أنه تم غلق عدد 2 كافيه بشارع قناة السويس بدون ترخيص ومصادرة عدد 62 شيشة متواجدة بالكافيهات المخالفة، وتنفيذ قرار غلق لمعرض سيارات بدون ترخيص بشارع الجيش ،وغلق محل بلاى استيشن مخالف بدون ترخيص بتوريل القديمة.

كما قامت حملة من الحي بالمرور على أعمال مبانى بمنطقة العسقلانى ومنطقة بدر، وإزالة أخشاب المقاول من الدور الرابع علوى خارج المبنى، وحملة نظافة ورفع القمامة الناتجة من سوق كفر البدماص "خرابة ضرغام"، مدينة السلام ،سعد الشربينى وشارع الدراسات وعزبة الشال والرشاح ونهاية شارع الإمام محمد عبده، وقناة السويس وسعد زغلول وجديله .

وفي مركز المنصورة قامت رئيس المركز بمتابعة أعمال رفع مخلفات القمامة بالوحدات المحلية التابعة لرئاسة المركز وتم رفع 170طن، وحملة لرفع الاشغالات بمنطقة حوض الزعفران وحوض بن زيد، وحملة لرفع الانشغالات بمنطقة حوض الزعفران وحوض بن زيد .

كما قامت بأعمال رفع قمامة ومخلفات بناء بجوار سور محولات منية سندوب ومتابعة أعمال رفع الرمال والأتربة من جانبى طريق المنصورة السنبلاوين وميدان سندوب وطريق سندوب اجا ورفع 12 متر رمال وأتربة.

وقامت رئيس مركز المنصورة بمتابعة أعمال لجنة المرور على الأسواق وتم المرور على منطقة حوض الزعفران وحوض بن زيد، وأسفرت الحملة عن إعدام كميات من الأغذية المتنوعة للتغير في الخواص الطبيعية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحضور مسئولي التموين والإدارة الصحية والطب البطرى بمركز المنصورة.

وفي حي غرب المنصورة قام بمواصلة رفع تراكمات مخلفات الهدم من جانب الطريق ،وتم رفع 40 طن قمامة وكنس ورفع الأتربة من على جانبى الطريق بطول شارع كلية الآداب،محيط منطقة المجزر ، مربعات مساكن المجزر ، ومساكن المحمودية، وشارع مستشفى الصدر، وشارع أحمد ماهر، والدفع بصناديق القمامة بمحيط منطقة مجمع محاكم بشارع الجيش.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، يشدد بشكل مستمر على ضرورة استمرار أعمال رفع القمامة والتراكمات وإزالة الاشغالات والتعديات بجميع مراكز ومدن المحافظة.