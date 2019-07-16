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محافظ الدقهلية: تطوير منظومة نقل النفايات الخطرة ودخول 3 سيارات جديدة للعمل

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 05:34 م
محافظ الدقهلية: تطوير منظومة نقل النفايات الخطرة ودخول 3 سيارات جديدة للعمل تطوير منظومة نقل النفايات الخطرة ودخول 3 سيارات جديدة للعمل
الدقهلية - سارة الباز

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أعلن الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم، عن دخول 3 سيارات جديدة لتنضم لمنظومة نقل النفايات الخطرة من جميع المنشآت الطبية الحكومية، والخاصة؛ ليصبح عدد السيارات العاملة بمديرية الصحة 14 سيارة مجهزة على أعلى مستوى.

 

وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية والنقل الآمن للنفايات الخطرة، كما شدد على إجراء الصيانة الدورية للسيارات لإطالة عمرها الافتراضى فى العمل.

 

وطلب محافظ الدقهلية من الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بتوزيع السيارات لتشمل كافة الإدارات الصحية بالمحافظة مشيرا إلى أن مسئولية النقل تقع على عاتق مديرية الصحة.

 

تطوير منظومة نقل النفايات الخطرة ودخول 3 سيارات جديدة للعمل (2)
تطوير منظومة نقل النفايات الخطرة ودخول 3 سيارات جديدة للعمل 

 

تطوير منظومة نقل النفايات الخطرة ودخول 3 سيارات جديدة للعمل (3)
تطوير منظومة نقل النفايات الخطرة ودخول 3 سيارات جديدة للعمل 

 

تطوير منظومة نقل النفايات الخطرة ودخول 3 سيارات جديدة للعمل (1)
تطوير منظومة نقل النفايات الخطرة ودخول 3 سيارات جديدة للعمل 

الدقهلية

النفايات الخطرة

النفايات الطبية

نقل النفايات

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