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محافظة القاهرة توضح تفاصيل وفاة شخص أثناء التنقيب عن الآثار بعين شمس

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 04:52 م
محافظة القاهرة توضح تفاصيل وفاة شخص أثناء التنقيب عن الآثار بعين شمس أعمال تنقيب عن الآثار - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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كشف المهندس محمد رزق سكرتير حى عين شمس، شرق القاهرة، تفاصل إيقاف أعمال التنقيب عن الآثار، بشارع حسن السيد أحمد، والتى أسفرت عن وفاة شخص وإصابة أخر. 
 
وقال سكرتير الحى، لـ"اليوم السابع"، إنه وردت معلومات للحى، بشأن أعمال التنقيب، منذ 5 أيام، وتم معاينة المنزل وتم البحث عن المنقبين داخل حفرة بعمق 12 متر، وتم انتشال شخص على قيد الحياة، واستمر البحث عن جثة الشخص الآخر لمدة 5 أيام وتم انتشالها فجر اليوم. 
 
وأشار رزق، إلى أن عمليات البحث تمت بواسطة عمال متخصصين، وتم شراء شرائح "صاج"، لسند جوانب الحفر، تحت إشراف الحماية المدنية، وإبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، ورئيس الحى المهندس ألبير ألفونس، ومأمور قسم عين شمس،مشيرا إلى أن أعمال التنقيب لم تؤثر على العقار. 
 
وكان حى عين شمس أوقف أعمال تنقيب عن الأثار أسفرت عن وفاة شخص وإصابة آخر. 

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محافظة القاهرة

حي عين شمس

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