سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 16 يوليه 2019 01:08 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية حوادث

مباحث القاهرة تكشف تفاصيل مقتل سايس بسبب سرقته "كانز" بعابدين

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 11:39 ص
مباحث القاهرة تكشف تفاصيل مقتل سايس بسبب سرقته "كانز" بعابدين جثة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت مباحث مديرية أمن القاهرة ، تفاصيل ضبط المتهمين بقتل سايس سيارات بسبب سرقته "كانز" مشروبات غازية بعابدين، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة عابدين، بلاغا بالعثور على جثة لشخص (مجهول الهوية) فى العقد الرابع من العمر بدائرة القسم ، وبها إصابات عبارة عن جروح متفرقة بالجسم.

تم تشكيل فريق بحث جنائى، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص مالك محل تجارى كائن بدائرة القسم مطلوب التنفيذ عليه فى  9 قضايا "تبديد ، إيصال أمانة" شقيق الأول، وشريك بذات المحل عامل بذات المحل .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بأنهم حال تواجدهم بمحل عملهم فوجئوا بقيام المجنى عليه بسرقة بعض المنتجات الغذائية من أمام المحل، وتمكنهم من ضبطه واصطحابه داخل المحل، وتعدوا عليه بالضرب محدثين إصابته المشار إليها والتى أودت بحياته ، وعقب ذلك قاموا بنقله لمكان العثور على الجثة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


جريمة قتل

مباحث القاهرة

جثة بعابدين

مباحث عابدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة ..مشوار تونس قبل المنافسة على برونزية أمم أفريقيا

شاهد فى دقيقة ..مشوار تونس قبل المنافسة على برونزية أمم أفريقيا

تنسيق المرحلة الأولى الأحد بحد أدنى97.7% لعلمى علوم و95%للرياضة و80%أدبى

تنسيق المرحلة الأولى الأحد بحد أدنى97.7% لعلمى علوم و95%للرياضة و80%أدبى

معهد البحوث الفلكية يعلن ذروة خسوف القمر الساعة 11 ونصف مساء

معهد البحوث الفلكية يعلن ذروة خسوف القمر الساعة 11 ونصف مساء

المالية تغلق لأول مرة حسابات الموازنة الختامية نفس يوم نهاية السنة المالية

المالية تغلق لأول مرة حسابات الموازنة الختامية نفس يوم نهاية السنة المالية

فيديو معلوماتى..5 طرق للشكوى من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء

فيديو معلوماتى..5 طرق للشكوى من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء

فرج عامر يعلن تولى حسن شحاتة الإدارة الفنية للمنتخب

فرج عامر يعلن تولى حسن شحاتة الإدارة الفنية للمنتخب

الكهرباء تنتهى من تركيب 7 ملايين و600 ألف عداد مسبق الدفع

الكهرباء تنتهى من تركيب 7 ملايين و600 ألف عداد مسبق الدفع

25 معلومة عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد بعد تسليمه لمجلس الدولة

25 معلومة عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد بعد تسليمه لمجلس الدولة

إنتصار جديد للنساء ..تعيين أول امرأة رئيسا لأكاديمية القوات الجوية اليونانية

إنتصار جديد للنساء ..تعيين أول امرأة رئيسا لأكاديمية القوات الجوية اليونانية

ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 41 درجة

ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 41 درجة

شاهد كيف يقضى جو جوناس وصوفى تيرنر شهر العسل فى إيطاليا

شاهد كيف يقضى جو جوناس وصوفى تيرنر شهر العسل فى إيطاليا

"سبيس إكس" تؤكد صعوبة تنفيذ خطة إرسال بشر إلى الفضاء العام الحالى

"سبيس إكس" تؤكد صعوبة تنفيذ خطة إرسال بشر إلى الفضاء العام الحالى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة