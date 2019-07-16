مباحث القاهرة تكشف تفاصيل مقتل سايس بسبب سرقته "كانز" بعابدين

كتب عبد الرحمن سيد

كشفت مباحث مديرية أمن القاهرة ، تفاصيل ضبط المتهمين بقتل سايس سيارات بسبب سرقته "كانز" مشروبات غازية بعابدين، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة عابدين، بلاغا بالعثور على جثة لشخص (مجهول الهوية) فى العقد الرابع من العمر بدائرة القسم ، وبها إصابات عبارة عن جروح متفرقة بالجسم.

تم تشكيل فريق بحث جنائى، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص مالك محل تجارى كائن بدائرة القسم مطلوب التنفيذ عليه فى 9 قضايا "تبديد ، إيصال أمانة" شقيق الأول، وشريك بذات المحل عامل بذات المحل .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بأنهم حال تواجدهم بمحل عملهم فوجئوا بقيام المجنى عليه بسرقة بعض المنتجات الغذائية من أمام المحل، وتمكنهم من ضبطه واصطحابه داخل المحل، وتعدوا عليه بالضرب محدثين إصابته المشار إليها والتى أودت بحياته ، وعقب ذلك قاموا بنقله لمكان العثور على الجثة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.