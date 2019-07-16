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ماذا يحدث فى جسمك بعد تناوله لعصير الطماطم؟.. اعرف الإجابة

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 06:00 ص
ماذا يحدث فى جسمك بعد تناوله لعصير الطماطم؟.. اعرف الإجابة عصير الطماطم - أرشيفية
كتبت فاطمة ياسر

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الطماطم تعد من الحمضيات المهمة لجسم الإنسان، حيث إنها تحتوى على العديد من العناصر الغذائية المهمة لجسم الإنسان، كمضادات الأكسدة وبعض الفيتامينات التي يحتاجها جسم الإنسان، ولكن هل جربت عصير الطماطم؟.. نصح التقرير المنشور عبر موقع "WEBMED" بتناوله للحصول على فوائده، ومنها:

- إذا كنت من الراغبين في السعى حول التخلص من الوزن الزائد، فعليك تناول عصير الطماطم، لأنه يحتوى على نسبة عالية من الألياف، وهذا الأمر يتسبب في التخلص من نسبة عالية من التخلص من السموم المتراكمة فى جسم الإنسان، وأيضا يعمل علي حرق نسبة عالية من الدهون فى الجسم، وهذا الأمر يجعله من المشروبات الجيدة الهادفة للتخلص والقضاء على الوزن  الزائد.

- خلال فترة سن اليأس التى تمر بها الكثير من النساء، أي عند اقتراب موعد انقطاع الدورة الشهرية، يجب على النساء تناول عصير الطماطم لأنه يساهم بشكل كبير فى التخفيف من أعراض انقطاع الطمث، كتقلبات المزاج، الذي يصاحبه الاكتئاب بعض الشيء.

- تحتوى الطماطم على نسبة عالية من حمض الفوليك، وهذا ما يجعلها من الأطعمة الجيدة للنساء أثناء فترة الحمل، لأن تناولك لها كثمار أو كعصير يساهم بشكل كبير في الحفاظ على صحة الجنين وتكوينه بشكل جيد.

- نظرا لاحتواء عصير الطماطم على نسبة عالية من مضادات الأكسدة فهذا يجعلها من الأطعمة الجيدة التى تساهم بشكل كبير فى الحد من الإصابة بمرض السرطان.


الطماطم

فوائد الطماطم

عصير الطماطم

ما هي فوائد عصير الطماطم

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