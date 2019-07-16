للسيدات فقط.. قلة النوم والإرهاق يصيب النساء بالقصور المبكر فى المبيض

كتب بيتر إبراهيم

اضطرابات النوم هى شكوى متكررة من النساء في مرحلة انقطاع الطمث وبعد انقطاع الطمث، وفى هذا السياق أظهرت دراسة جديدة أشرف عليها باحثون برازيليون أن النساء الذين يعانون من قلة النوم والإرهاق يكونون أكثر عرضة لقصور المبيض سابق لأوانه (POI) .

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthLine” فتشير التقديرات إلى أن 40٪ إلى 50٪ من النساء بعد انقطاع الطمث وبعد انقطاع الطمث يشكون من مشاكل النوم وتشمل صعوبة النوم، أو كثرة النوم، وكذلك الاستيقاظ مبكرًا.

وأوضح الباحثون أن النساء المصابات بالأرق يشكون بشكل عام أكثر من آلام الجسم، والصداع، وضعف أثناء النهار، واضطرابات المزاج، والتعب، وانخفاض إنتاجية العمل.

وعلى الرغم من أن بعض المشكلات مرتبطة بأعراض شائعة أخرى لانقطاع الطمث مثل الهبات الساخنة إلا أنه لا يمكن إرجاع جميع مشكلات النوم إلى هذه الأسباب الجذرية.

وعلى الرغم أيضاً من إجراء العديد من الدراسات حول أنماط نوم النساء بعد انقطاع الطمث يُعتقد أن هذه الدراسة الأحدث من البرازيل هى الأولى في تقييم نوعية النوم عند النساء المصابات بقصور المبيض المبكر.

ووجدت الدراسة البرازيلية أن النساء المصابات بقصور المبيض اللائى يتلقين علاجا هرمونيا يتمتعن بنوعية نوم أقل، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى الهرمونات.

كما وجدوا أن هؤلاء النساء لديهن مؤشر إرهاق أعلى، كما كانت أكثر عرضة لاستخدام الأدوية التى تحفز على النوم مقارنةً بالنساء ما زال لديهن وظيفة المبيض الكاملة.