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لطلاب الثانوية العامة.. 15 معلومة عن كيفية التظلم على نتيجة الدور الأول

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 04:00 ص
لطلاب الثانوية العامة.. 15 معلومة عن كيفية التظلم على نتيجة الدور الأول امتحانات الثانوية العامة 2019
كتب محمود طه حسين

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يتساءل كثير من طلاب الثانوية العامة، عن كيفية التظلم على نتيجة امتحان الدور الأول، اليوم السابع" يقدم فى 15 معلومة تفاصيل التظلم وآليته.

1ـ التظلمات تبدأ غدا الثلاثاء وتستمر لمدة شهر.

2ـ 100 جنيه تسدد عن كل مادة يرغب الطالب فى التظلم عليها فى أحد البنوك الوطنية" الأهلى"

3ـ تخصيص 27 مقرا لتلقى التظلمات.

3ـ نتيجة التظلمات سوف تعلن خلال 3 أيام حسب أولوية الإطلاع.

4ـ الكنترول يخاطب مكتب التنسيق بالدرجات الزيادة للطالب.

5ـ الطالب يسترد الـ" 100 جنيه حال ثبوت أحقيته فى درجات زيادة.

6ـ الطالب يطلع على صورة من كراسة الإجابة وليس الأصل.

7ـ الطالب يكتب ملاحظاته على كراسة الإجابة فى نموذج معد لذلك يسلمه له الكنترول.

8ـ ليس من حق الطالب أن يطلب تصحيح كراسة الإجابة من البداية.

9ـ يتأكد من عدم وجود أخطاء فى جمع الدرجات.

10ـ على الطالب أن يتأكد من عدم وجود أجزاء غير مقدره.

11ـ على الطالب أن يتأكد من أن تجميع الدرجة الكلية للمادة صحيح.

12ـ يمنع على الطالب اصطحاب المحمول أو مدرس المادة.

13ـ 6. يتواصل الطالب مع لجنة النظام والمراقبة المختصة خلال الفترة الزمنية التى تحددها اللجنة لذلك لمعرفة نتيجة تظلمه.

14ـ التظلم على النتيجة متاح لجميع الطلاب حتى الطالب الراسب أو الدور الثانى.

15ـ كل طالب سوف يحصل على حقه إذا ثبته أن له درجات.


 

 


التربية والتعليم

تظلمات الثانوية العامة

طرق التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2019

ضوابط التظلم على نتيجة الثانوية العامة

اليوم السابع بلس

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