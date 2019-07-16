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لتقوية الجهاز المناعى تناول هذه الأطعمة.. أهمها البرتقال

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 02:00 ص
لتقوية الجهاز المناعى تناول هذه الأطعمة.. أهمها البرتقال أطعمة لتقوية الجهاز المناعى - أرشيفية
كتبت فاطمة ياسر

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عندما يتعرض بعض الأشخاص لضعف في مناعة الجسم يصبحون أكثر عرضة للإصابة بالعديد من الأمراض، ولذا خلال هذا التقرير سنتعرف على أفضل الأطعمة التى تساهم في تقوية الجهاز المناعي فى جسم الإنسان، وذلك وفقا لموقع "HEALTHLINE".

- الزنجبيل، يعد من التوابل الغنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة لجسم الإنسان، والتي تساهم بشكل كبير في رفع معدل كفاءة الجهاز المناعي فى الجسم، ولذا تناولك له يساهم بشكل كبير في الحد من الإصابة بالأمراض المناعية، كما أنه يساهم بشكل كبير في الحد من الالتهابات ومضاد للمغص.

- الثوم، له العديد من الفوائد الغذائية، لأنه يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التى تساهم بشكل كبير فى الحد من الإصابة بالأمراض الخاصة بالجهاز المناعي.

- الليمون، يحتوى على بعض العناصر المهمة التى تحمى جسم الإنسان من الإصابة بضعف في الجهاز المناعي، بل تناوله بكثرة يساهم في رفع قدراته بشكل كبير.

- البرتقال، يحتوى على فيتامين "سى" ومضادات الأكسدة، وهذا ما يجعله من الفواكه الحمضية التى تساهم في الحد من الإصابة بالأمراض الخاصة بالضعف المناعى، ولذا تناوله باستمرار يحد من التعرض لأي مشاكل صحية خاصة بضعف المناعة.


تقوية المناعة

نصائح لتقوية الجهاز المناعي

اطعمة لتقوية الجهاز المناعي

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