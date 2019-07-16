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غدا.. "القومى للبحوث الاجتماعية" يعلن نتائج بحث عن ظاهرة الطلاق المبكر وأسبابه

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 12:00 ص
غدا.. "القومى للبحوث الاجتماعية" يعلن نتائج بحث عن ظاهرة الطلاق المبكر وأسبابه الدكتورة سعاد عبد الرحيم
كتب مدحت وهبة

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يعقد المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، غدا الأربعاء ندوة تحت عنوان "الطلاق المبكر ظاهرة تؤرق المجتمع"، لإعلان نتائج البحث الذى أجراه المركز حول أسباب الطلاق المبكر فى المجتمع المصرى والتداعيات وكيفية المواجهة .

وسيشهد افتتاح الندوة كل من الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والدكتورة سعاد عبد الرحيم مديرة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية والخبراء فى هذا المجال وممثلو الوزارات والجهات المعنية.

وكانت الدكتورة سعاد عبد الرحيم مديرة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، قد أكدت  أن برنامج الندوة سيستعرض أهم نتائج البحث، من حيث الأسباب والدوافع الخاصة بالطلاق المبكر وكذلك التداعيات الاجتماعية والنفسية له، وكيفية سبل مواجهة الطلاق فى مصر، لافتة إلى أن مشكلة الطلاق المبكر هى إحدى المشاكل الاجتماعية التى يعانى منها المجتمع خاصة فى ظل ارتفاع معدلات الطلاق فى الفترة الاخيرة  ، وأن البحث اعتمد على الإجابة على عدة أسئلة، منها ما واقع مشكلة الطلاق المبكر فى مصر؟، وطرق مواجهة هذه المشكلة، وكذلك التعرف على ظاهرة الطلاق المبكر والوقوف على تداعياته بجانب أطراف العلاقة المنتهية بالطلاق سواء الزوج أو الزوجة أو الأبناء، كما سيتم الخروج بالتوصيات لمواجهة هذه المشكلة.


القومى للبحوث الاجتماعية

سعاد عبد الرحيم

الطلاق المبكر

مفتى الجمهورية

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