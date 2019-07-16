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غدا.. أمريكا وروسيا تبحثان القيود على السلاح النووى فى جنيف

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 12:37 م
غدا.. أمريكا وروسيا تبحثان القيود على السلاح النووى فى جنيف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
(رويترز)

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قال مسئولون أمريكيون بارزون أمس الاثنين، إن من المقرر أن يجتمع ممثلون عن الولايات المتحدة وروسيا فى جنيف غدا الأربعاء لبحث اتفاق جديد يقيد التسلح النووى بما قد يشمل الصين فى نهاية الأمر.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه يرغب في رؤية "الجيل التالي" من اتفاق الحد من التسلح مع روسيا والصين وأن يشمل ذلك كل أنواع الأسلحة النووية. وكان قد أثار الأمر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينج كل على حدة خلال قمة مجموعة العشرين في أوساكا الشهر الماضي.

وقال المسئولون الذين تحدثوا إلى الصحفيين بشرط عدم الكشف عن هوياتهم إنه لم يتضح ما إذا كانت الصين، التي لم تشارك في اتفاقات الحد من التسلح بين الولايات المتحدة وروسيا، سترحب بالمشاركة في المحادثات.

 


امريكا

روسيا

التسلح النووى

الصين

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