عضو بحزب المحافظين: النواب خائفون من التحدث عن "بريكست" خشية الاستبعاد

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أعرب عضو البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين، دومينيك جريف،عن قلق أعضاء القاعدة الشعبية للحزب نظرًا لخشية نواب في البرلمان التحدث عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) خوفًا من أن يتم استبعادهم.

وقال جريف، حسبما نقلت صحيفة (الاندبندنت) البريطانية، اليوم الثلاثاء،إن الحزب كان يؤيد إجراء استفتاء ثان بشأن "بريكست"، إلا أن بعض نواب البرلمان ترددوا في إبداء الرأي عقب تقديم اقتراحات بسحب الثقة عن عدد من أعضاء الحزب المؤيدين للبقاء في الاتحاد الأوروبي.

وفي السياق ذاته، أوضح جريف أن وزير الخارجية البريطاني السابق، بوريس جونسون، كان متشددًا فيما يخص عملية الخروج، تاركًا فرصة الاستفتاء الأخير على بريكست هي الخيار الوحيد الموثوق به لتجنب خروج غير منضبط من الاتحاد الأوروبي بحلول الخريف المقبل.

تأتي تصريحات البرلماني البريطاني بعدما تعهد جونسون بأنه سيلغي خطة المساندة المتعلقة بالحدود الأيرلندية من أي اتفاق يخص بريكست.

وأكد جريف أن هناك عددًا كبيرًا من نواب البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين يرون أن بريكست بدون اتفاق أمر غير مقبول على الإطلاق.

وأثار جريف احتمالية استقالته من حزب المحافظين حال تولي جونسون منصب رئيس وزراء البلاد بسبب مخاوفه من جدارة جونسون بالمنصب.