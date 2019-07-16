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ضمن "حياة كريمة".. الكشف على 780 مواطنا فى قافلة طبية بقرية البياضية بملوى

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 12:55 م
ضمن "حياة كريمة".. الكشف على 780 مواطنا فى قافلة طبية بقرية البياضية بملوى القافلة الطبية
المنيا: فريق المحافظات

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تابع العميد عصام عبد الغنى رئيس مركز ومدينة ملوى،أعمال القافلة الطبية بقرية البياضية، التى يتم تنظيمها بالوحدة الصحية لقرية البياضية التابعة لمجلس قروى الروضة على مدار يومين بالتعاون مع مديرية الصحة، حيث شملت كافة التخصصات، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

 

وقال رئيس المركز، إن القافلة تواصل أعمالها لليوم الثانى على التوالى، حيث أسفرت فى اليوم الأول عن توقيع الكشف الطبى على 780 حالة وتوفير العلاج لهم، مشيرا إلى أنه يتم تذليل العقبات لأعمال القافلة الطبية من خلال المتابعة المستمرة والزيارات الميدانية، حفاظا على صحة المواطنين والارتقاء بالمنظومة الصحية بالمركز .

 

وأضاف أن الدولة تتبنى تنفيذ المبادرات الصحية وتولى اهتماما بتوفير كافة أشكال الرعاية الطبية من خلال تكثيف القوافل الطبية خاصة بالمناطق والقرى الأكثر احتياجاً والمحرومة من الخدمات الصحية.

 

القافلة الطبية (1)
القافلة الطبية 

 

القافلة الطبية (2)
القافلة الطبية 

 

القافلة الطبية (3)
القافلة الطبية 

صحة المنيا

قوافل المنيا

حياة كريمة

ملوى

قرية البياضية

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