ضبط نصف طن إضافات أعلاف مجهولة المصدر داخل مدشة بالسنطة

الغربية – عادل ضرة

تمكن ضباط قسم مباحث التموين بالسنطة بمحافظة الغربية، من ضبط نصف طن إضافات أعلاف مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الحيوانى داخل مدشة أعلاف بقرية السنطة البلد.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين، بضبط "محمد.ا.م" 44 سنة صاحب مدشة أعلاف حيوانية بقرية السنطة البلد، وبحوزته نصف طن إضافات أعلاف مجهولة المصدر، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمى، تحرر المحضر 11681جنح مركز السنطة، وتولت النيابة التحقيق.

تمكن العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين بالغربية، من ضبط "سامح.ع.ص" 42سنة صاحب مخبز بلدى بمنطقة العجيزى بطنطا، وبحوزته 300كيلو دقيق مدعم، بقصد بيعه بالسوق السوداء، تحرر المحضر 21848جنح قسم أول طنطا، وتولت النيابة التحقيق.