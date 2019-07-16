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ضبط عنصرين إجراميين و40 كيلو حشيش بمطروح

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 11:40 ص
ضبط عنصرين إجراميين و40 كيلو حشيش بمطروح المتهم عقب القبض عليه
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت أجهزة الأمن فى ضبط 2 من العناصر الإجرامية، وبحوزتهما قرابة 40 كيلو جرام لمخدر الحشيش بقصد الإتجار.

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قيام (عنصرين إجراميين - مقيمان بدائرة قسم شرطة سيدى برانى بمديرية أمن مطروح) بمزاولة نشاط مؤثم فى مجال الإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة، وترويجه على نطاق واسع لعملائهما بمحافظة مطروح.

عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح، أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة ملاكى بدائرة قسم شرطة مطروح وبحوزتهما (380 ثلاثة مائة وثمانون طربة لمخدر الحشيش وزنت 38كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

بمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات الإتجار، واستخدامهما للسيارة والهاتفين فى النقل والترويج.

 


مخدرات

حيازة مخدرات

حملات امنية

حوادث

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